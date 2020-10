El Arzobispo Emérito de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, calificó de “malvada persecución” el proceso que derivó en la orden de detención del ex presidente del Perú Alan García, ante la cual él decidió quitarse la vida.

Luego de huir del país cuando era inminente una orden de detención en su contra por el presunto delito de instigación a la violencia, el ex canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, también declaró, hace pocos días en México, que es un “perseguido político”. Solo dos entre cientos de casos de un fenómeno que debemos examinar.



No dudo que en la mayoría sino en todos los casos en los que un dirigente político o social es investigado y encausado por actos de corrupción, abuso de poder u otra violación de las leyes, existan quienes celebren el hecho y busquen, si pueden, aprovecharse del mismo para hacer daño al acusado.



Pero el que procesos legítimos sean así aprovechados, lo cual no es legítimo, no deslegitima esos procesos. Tal vez haya habido intención de parte de más de uno de perseguir al ex presidente García, y seguramente hay quienes quieren perseguir al ex canciller Patiño. Pero no por ello dejan de ser legítimas las investigaciones de los actos de ellos y de muchos otros altos dirigentes políticos cuyas acciones han generado dudas y sospechas.



Y si existen evidencias del cometimiento de delitos, no dejará de ser legítimo el inicio de acciones judiciales en su contra. Y si esos delitos llegan a ser comprobados más allá de duda razonable, no dejarán de ser legítimas las condenas a las que hubiera lugar.



En el fondo de todo esto está, entre otros factores, el serio problema que muchas personas tienen con dar prioridad a lo objetivo sobre lo subjetivo.



Los hechos y las acciones de las personas son realidades objetivas. También lo son las normas. Cuando las acciones objetivas de una persona violan una norma, también objetiva, estamos, evidentemente, ante un hecho objetivo. Existen seres humanos capaces de aceptar la sospechosa posibilidad o la objetiva realidad de que han transgredido las normas, y de someterse con estoica objetividad a las consecuencias -investigaciones, presentación de pruebas, juicio, eventual posible condena-. Pero hay miles y millones más que, cuando surgen sospechas o evidencias de sus transgresiones, dan prioridad a lo subjetivo: niegan los hechos por evidentes que pudieran ser y atribuyen las sospechas, las investigaciones y las eventuales y objetivas evidencias únicamente a la subjetiva voluntad de hacerles daño. “Es solo,” dicen, “malvada persecución”.



Si por último alguien es, en efecto, objeto solo de falsa acusación y malvada persecución -lo cual, claro, puede suceder-, debe aun así resistir la tentación de llevar el asunto al terreno subjetivo, y luchar por comprobar, objetivamente, la falsedad de las acusaciones.