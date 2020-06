La verdad, víctima de la pandemia

En la pandemia que se vive olvidamos que uno de los “pacientes críticos”, ha sido la verdad.

Algunos han encontrado que este es un tiempo oportuno para silenciar al periodismo independiente y profesional, que se sustenta en la búsqueda de la verdad.



El 7 de Junio se habrían celebrado 38 años de la fundación de Diario Hoy, y en Agosto se cumplirán 6 de la ilegal liquidación de oficio ordenada por Correa.



En este tiempo, 260 ex accionistas, 153 trabajadores y funcionarios de la editora, sin soluciones en la liquidación, continúan siendo víctimas de la lucha contra la libre expresión, protagonizada durante el gobierno del líder refugiado en Bélgica y sus colaboradores, algunos de los cuales se encuentran presos, prófugos o escondidos, aunque pocos deambulan todavía tratando de causar caos.



Cuando Hoy fue cerrado, la popularidad y uso de las redes sociales no se había masificado, como en estos años de desconcierto y enfermedad, que han ocultado la positiva recuperación de la democracia.



El covid-19 ha atentado contra la salud de la población, su economía, sus relaciones sociales y familiares por las medidas para combatirlo, similares en todo el mundo y que han herido seriamente a otra víctima importante: el periodismo.



Las emociones generalmente negativas difundidas por ellas, han creado un sistema informativo que la ciudadanía no logra comprenderlo, pero que encandila por las contradictorias emociones que provoca.



La radio y TV hicieron que el público demande inmediatez, al sentir ahora la satisfacción que produce el mundo virtual en la comunicación directa, no discierne sobre lo que recibe sino que emotivamente comparte, buscando darse a conocer, al replicar información dudosa, por lo que los poderes ocultos: gobiernos, mafias, grupos de presión, utilizan este eficiente sistema de difusión de falsas o medias verdades. En esta circunstancias, el periodismo serio, libre, profesional, independiente, se encuentra en amplia desventaja para buscar la verdad, razón de su existencia.



Se topa con un competidor carente de todo límite, que busca impactar en la población, sin importarle que lo que expone pueda ser falso o manipulado por terceros.



Es importante entonces rescatar los valores que Hoy recreó durante mas de 32 años de vida: Independencia, libertad, apertura a distintos grupos de la población , en bien de la democracia, otra víctima más del autoritarismo y de la difusión de información sin control por parte de autores o diseminadores de esas falsedades.



Inmensa labor de periodistas serios, y sociedades maduras, recuperar la narración en contexto de los hechos, analizarlos en profundidad y con las diversas visiones de la realidad, rescatar a la ciudadanía, sustentando esa recuperación en la búsqueda de la verdad, la credibilidad y el diálogo social positivo, que con muchos aciertos y algunos errores diario Hoy buscó hacerlo en sus 32 años de vida.