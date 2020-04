Primeras lecciones

Esta es la primera vez que el mundo vive una pandemia global. La última que recordamos es la gripe española y, ésta no llegó a tener alcance global, en gran medida porque la globalización no existía y la trasmisión se redujo a Europa y los países de Europa que participaron en la Primera Guerra Mundial. Así que necesitamos tomar algo de aire, perspectiva frente a lo que enfrentamos. No habrá soluciones simples, ni poco dolorosas. Y las soluciones tendrán necesariamente ser también globales, so pena de volver a una segunda ola de contagio.

La primera lección que ojalá la crisis del covid-19 deje -no sólo a América Latina sino al mundo- es no elegir a populistas (de izquierda o derecha). Para quienes insisten en que el Ecuador tuvo la peor respuesta a la crisis, claramente no es así. Brasil es de largo el peor caso con Jair Bolsonaro, no se diga Ortega en Nicaragua. Es el momento de estadistas sopesados, democráticos, que trabajen con las cifras en la mano y con total transparencia. No es el momento para querer desmontar gobiernos y los que están a cargo, deben organizarse para actuar en consecuencia y poner a las personas más aptas en posiciones de liderazgo.



La segunda lección es que cualquier prohibición que imponga el Gobierno, incluyendo toque de queda, límites extremos a la movilización, semáforos, no tendrán efecto si hay ciudadanos que persistentemente las violan. Ese parece ser el caso del Guayas. No obstante, todos tenemos que comprender que no es lo mismo cumplir con el aislamiento en un hogar cómodo y bien provisto que en pequeñas viviendas, sin aire acondicionado y con alto índice de hacinamiento. Lo que es aún más grave, la mayoría depende de un empleo precario, informal, donde la demanda de quedarse en casa fácilmente puede generar hambre. Diseñar opciones y ayuda a los más pobres en forma inmediata es extremadamente difícil y a menos que el Gobierno nacional y provincial piensen en algo rápido para solucionar estos problemas de pobreza, el índice de contagio seguirá alto.



Lo tercero y esto es tal vez por ahora lo más importante, los gobernantes deben a poner claramente horizontes a la crisis. Anuncios persistentes, sin norte, sólo van a causar pánico, desesperanza, una caída económica aún más grave que la que ya se presagia y tal vez caos. En Alemania, Canadá, China, Japón, ya han dicho claramente a sus ciudadanos que el escenario actual durará hasta el fin de junio –bajo un pronóstico optimista, donde la curva de contagio está controlada-. Es un tiempo ajustado para poner hospitales a tono, producir más pruebas y planificar la vuelta al trabajo en una forma ordenada para evitar rebrotes. Esto significa un esfuerzo significativo de pensar fuera del cuadro, de generar mecanismos de trabajo en casa que puedan beneficiar a grandes mayorías. Y empresas que puedan rápidamente acelerar la producción nacional en dos áreas de altísima necesidad: insumos médicos de todo tipo y alimentos.