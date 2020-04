Unidad frente a la pandemia

La tragedia colectiva que vive la gran mayoría de países, excepto 17 pequeños estados, dejará huella en la economía y la vida de la gente.

El Ecuador no está ajeno, es más, es uno de los países con mayor número de contagios y muertes de América Latina.



Algunos factores confluyen para esto. El primer caso importado llegó procedente de España y las medidas de cerco epidemiológico, aislamiento y confinamiento general llegaron mucho más temprano que en otros países. Aquel primer fallecimiento nos golpeó y marcó el camino pedregoso.



El coronavirus desnudó varias verdades. La primera de todas, es que la infraestructura maravillosa de escuelas y hospitales que el despilfarro de la década robada dejó, era solo un cascarón. Por dentro no había suficientes equipos, faltaban camas y la despedida de médicos y especialistas, en algunos casos, para sustituirlos por galenos de poca experiencia con imagen de ‘fraternos revolucionarios’, lo estamos pagando.



Lo segundo , es que el sistema de salud es débil. Un problema, por cierto, no solo del Ecuador sino de otros países ante la monumental expansión de la pandemia.



El Gobierno ha mostrado improvisación en Salud Pública, falta de equipos y capacidad de respuesta para dotar de mascarillas y vestido apropiado y suficiente a la primera línea de fuego que son los médicos.



Notoria ha sido la descoordinación y contradicción de los discursos de altos funcionarios. Mucha televisión y fotos y, en algunos casos, acción poco eficaz.



Las tétricas imágenes de los cuerpos tirados en las calles de Guayaquil, los ruegos de las familias para que retiren a sus deudos fallecidos y las estafas y cobros por los documentos y funerales, duelen el alma.



La verdad es que el día después, cuando todo pase y el mundo y el país traten de volver a lo más parecido a la normalidad - una normalidad precaria, por cierto-, habría que cambiar la actitud colectiva.



Dos grupos de políticos, académicos y actores sociales tienen esa idea, aunque con matices que los diferencian.



Cauce Democrático, que lidera el expresidente Osvaldo Hurtado, llama a formar un gobierno de unidad nacional en torno al Presidente Lenin Moreno.



Las consecuencias del coronavirus serán devastadoras. En una reciente entrevista en Radio Quito nos dijo que lo que sucedió durante su gobierno - una terrible inundación, que acabó con cosechas, carreteras y puentes de la Costa durante El Niño, y la crisis de la deuda -, fue, al lado de lo de hoy, un juego de niños. Igual cosa, la crisis bancaria en el régimen de Jamil Mahuad.



Para el historiador Enrique Ayala, que comentó en Ecuadoradio la otra iniciativa: Acción Democrática- de académicos, intelectuales, dirigentes sindicales y sociales jóvenes-, hay que ir a un gobierno de consenso y enfrentar la crisis con fuerza.



Ese día después, será un reto para todos los actores sociales, políticos, productivos y laborales. Vienen tiempos difíciles, tiempos de solidaridad, austeros, de unidad.