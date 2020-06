4 de junio: 30 años después

En los primeros días de junio de 1990 una llamada de alerta de una amistad desde la cercanía de Guaranda mostraba preocupación.

Algo grande se cocía...

Las consultas con distintas fuentes oficiales no advertían, o al menos no revelaban, que algo estuviera ocurriendo.



Pocos días después el país entero se conmovía. Ríos de personas, ponchos multicolores, consignas duras de voces calladas durante casi 500 años desde la conquista.



Un tiempo antes, en cobertura periodística, fui testigo de una convocatoria potente.



En el salón del Senado del Congreso se dieron cita líderes indígenas del continente: Desde Tierra del Fuego hasta Alaska.



Las proclamas reivindicativas tenían puntos comunes, ciertamente también matices que distinguían sus particularidades. Todos preparaban acciones para levantar su voz a raíz de los 500 años del descubrimiento de América. Lo que para la visión euro centrista era el Encuentro de Dos Mundos, para los pueblos indios eran 500 años de Resistencia.



Los matices aludidos respondían a tonos e intensidades distintas en toda la región. Desde el exterminio hasta una condición de sometimiento y cuasi esclavitud.



Como decía el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, los conquistadores imponían su lengua, sus costumbres, sus dioses. Anulaban o subsumían rasgos culturales clave para los pueblos como ciertas tradiciones sociales y organización grupal. 500 años después emergían del fondo de su entraña para expresar su ira contenida.



La explotación laboral, mitas y telares, minas, la hacienda, con estructuras arcaicas y el poder eclesiástico que en nombre de Dios llegó del Viejo Mundo, se impusieron a sangre y fuego.



En el país levantamientos sangrientos y fuerte represión consuetudinaria salpicaban de sangre y dolor la historia colonial.



Jorge Icaza escribió aquella novela ‘que hizo llorar al mundo’: Huasipungo, traducida a varios idiomas; la expresión del realismo indigenista denunciaba en voz alta.



1990: con el levantamiento que tuvo cautiva a la Sierra y varias ciudades, el gobierno de Rodrigo Borja dio paso a importantes reivindicaciones represadas por años.



El movimiento de entonces tuvo tremendos episodios violentos que la memoria colectiva olvida. Hubo enfrentamientos de los pobladores autóctonos, la población blanco mestiza y las fuerzas del orden.



Nació, empero, una expresión organizativa legítima con Pachakutik, brazo político de la Conaie, que alcanzó representación y varios cargos de elección popular. Surgieron dirigentes históricos como Luis Macas, Nina Pacari o Blanca Chancoso. Algunos luego fueron ministros y legisladores.



En el año 2000 auparon un golpe de Estado. En octubre de 2019 nuevas generaciones forzaron otro intento de desestabilización, infiltrados por antipatrias, con actos inaceptables de destrucción y grieta social feroz. Otra deriva que muestra profundas divisiones, heridas que no restañan...