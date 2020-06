Nuevos ejes de campaña 2021

Los ecuatorianos asistimos, todavía perplejos y agobiados por el coronavirus, a las primeras escaramuzas de la campaña presidencial 2021.

Cuando el Ecuador en particular se ha visto asolado por las consecuencias devastadoras del coronavirus en la salud de la gente, en vidas, en la economía y el empleo pensar en elecciones suena lejano, incierto.

Es verdad que la pandemia azota al planeta con especial fuerza. No se conoce tragedia humana que haya abarcado a tantas naciones a la vez.



Ni las guerras mundiales ni las otras pandemias que duraron años golpearon a tantas regiones diversas en tiempo tan corto.



Ni la crisis de los años 30 del siglo pasado generó tanta destrucción de la producción y empleo como la pandemia 2020.



Para Ecuador, según apuntaba el ex presidente Osvaldo Hurtado en entrevista con Radio Quito al iniciar la pandemia, las consecuencias serán desastrosas.



No le faltaba razón. Ni las tres guerras con Perú causaron tanta tragedia humana. Ni los fenómenos de ‘El Niño’, afectaron a tanta gente, pese a la devastación agrícola y vial como ocurrió en su gobierno.



Ni la crisis de la deuda latinoamericana tuvo tanto impacto en la economía nacional como los analistas y expertos dicen que tendrá el coronavirus que llegó a quedarse.



Todavía se recuerda con dolor los impactos de la crisis bancaria, que desbarataron la economía de millones y cambiaron el mapa político dando espacio a la demagogia y el aventurerismo populista posterior.



Hoy, el ejercicio de la realidad supera la ficción de una tragedia que ni Nostradamus podía augurar ni acaso Albert Camus, describir con su palabra dura, desgarradora.



La pérdida de empleos en Ecuador objetivamente nos deja ya 200 000 peronas en la calle - conforme datos de los desafiliados del IESS - ; para el Ministro de Finanzas se proyectará a 500 000 hasta fin de año aunque hay datos más desoladores ( 800 000).



Esta crisis se suma a la falta de empleo seguro y una informalidad que patea las veredas cada día vendiendo cualquier cosa.



Así las cosas, los vectores de la campaña electoral que se avecina se deben buscar en las angustias profundas de la gente.



Una reciente trabajo de Click Report con 760 encuestas ‘cara a cara’ en Quito y Guayaquil, levantado en campo entre el 12 y el 14 de junio, nos pone en alerta.



Al preguntar por el principal problema que tiene el país en estos momentos los encuestados respondieron así: 42,34%, la corrupción; 30,31%, la crisis económica; 15,63% la pandemia/ covid-19; 10,78%, el desempleo; 0,94%, menciona otros temas.



Si, como sostienen los analistas y consultores Jaime Durán y Santiago Nieto, la tendencia en mayor o menor medida en casi todos los países es a votar de modo emocional, esta vez podría ocurrir que esa tendencia se acentúe. ¿Saldrá pato o gallareta?



Usar la cabeza y la razón no suelen ser factores de análisis a la hora de votar. Los pre candidatos deben estar con las barbas en remojo... y el futuro del país, también.