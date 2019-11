La agitación llega por redes

A esta hora quedan pocas dudas del ‘concierto’ de transnacionales titiriteras que generan el desconcierto en la región. Y de sus protervos planes. Toda la metodología de la protestas tiene vasos comunicantes que la delatan.

El fuego, la barricada, el vandalismo, el palo y la reacción de las fuerzas del orden: la represión. Y acto seguido la denuncia sobre el uso abusivo de la fuerza por el Estado.



Para unos, solamente hacen uso legítimo de sus fuerzas del orden los sandinistas - entonces su represión no es brutal, no lo dicen -, o las fuerzas armadas y las milicias urbanas al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro. En ambos casos cualquier acción oficial la justifican en nombre de su supuesto progresismo que no es sino la más regresiva y dictatorial aplicación de una mano dura contra los manifestantes que claman por democracia y libertad.



Pero si de la acción de los carabineros de Chile se trata, muchas ONGs reaccionan de inmediato. ¿Por qué se hacen de la vista gorda de unas formas violentas de represión y condenan otras? Un sin sentido.



La noticia ayer venía de Colombia. Lo que empezó con marchas masivas y pacíficas contra el Gobierno del Presidente Iván Duque terminó con violencia y gases lacrimógenos en Bogotá. En Cali se decretó toque de queda. La paz social está ausente.



En Bolivia escandaliza una supuesta grabación de Evo Morales ordenando, desde su dorado exilio, el bloqueo de carreteras y la protesta desestabilizadora. Cada vez queda más claro que la táctica de su renuncia, y la misma práctica de su vicepresidente y los titulares de las cámaras buscaba crear un vació de poder mientras las calles se prenden y las facciones se apalean. Hay muertos, heridos y desabastecimiento. Caos. Y una Presidenta que al menos busca una salida para convocar a elecciones.



En Chile, pese a la buena voluntad de la mayoría de fuerzas políticas, la protesta sigue de forma violenta. Ya el Gobierno ha asumido los problemas sociales, la seguridad social, los temas de acceso a la educación, represados por años, pero ninguno de los llamados y la salida de ir a un plebiscito para buscar una reforma a la Constitución parecen alcanzar. La anarquía en el metro de Santiago dejó sin transporte a los más pobres. Los convocados se comunican por redes. La ola de saqueos es violenta en todas las ciudades. Las hogueras son el signo de los tiempos convulsos aquí y allá.



Cuando los más radicales separatistas buscaban la máxima reacción. En 20 minutos las redes sociales convocaron a tomarse el aeropuerto de Barcelona hace semanas. Los bloqueos en Bolivia se hacen por redes, los ataques anarquistas de coordinan por teléfonos inteligentes. Evo se desnuda en una entrevista con BBC Mundo. Acusa al periodista de recibir órdenes, pero su discurso tiene toda la violencia contra la prensa que denuncia a la internacional del socialismo populista que busca imperar y con más de algún apoyo de extramuros millonario, instrumentando nueva formas de guerrillas urbanas. El signo de los tiempos.