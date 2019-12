La peste del siglo XXI

Es una enfermedad contagiosa y mortal, que en 29 años ha tenido una duración real mucho mayor. Permítame explicarle, el virus inicia con la caída del muro de Berlín, el desplome de la Unión Soviética, y el temor cubano de quedarse solo; naciendo así en 1990 el Foro de Sao Paulo con el apoyo de la izquierda latinoamericana, el cual engendró el “manifiesto” bautizado como Socialismo del Siglo XXI, compuesto de 3 etapas: la 1ra. llegar al poder por las urnas; la 2da vía Asamblea Constituyente tomarse desde el gobierno al Estado, a fin de perseguir y perpetuarse; aumento burocracia, división social y restricción de prensa, estadio a la que llegó Ecuador; y, la 3ra que es el clímax, expropiaciones, expulsión de la clase rica, desaparición de la clase media, y multiplicación de la clase pobre, un solo candidato, tratos con la guerrilla y narcotráfico, estatus de Cuba y Venezuela.

Ahora amable lector, tome su calculadora y sumemos: Hugo Chávez 1999 a 2013, Nicolás Maduro 2013 a la fecha; Lula Da Silva 2003 a 2010 y Dilma Rousseff 2011 a 2016; Vázquez 2005 a 2010 y 2015 a la fecha con su actual Vicepresidenta Topolansky esposa de Mujica; quien a su vez gobernó 2010 a 2015; Evo Morales 2006 a 2019; daniel Ortega en Nicaragua 2007 hasta la fecha; Correa 2007 a 2017; Bachelet 2006 a 2010 y 2014 a 2018; Néstor Kirchner 2003 a 2007 y su esposa Cristina 2007 a 2015 (ambos parientes del Foro Sao Paulo); F. Lugo 2008 a 2012 en Paraguay; Humala 2011 a 2016; L. Fernández 1996 a 2000 y 2004 a 2012 en R. Dominicana; Díaz-Canel con sus predecesores Castro y solo contando desde la fundación del foro, son ya 30 años; y, actualmente en recientes funciones México con López Obrador y Panamá con Cortizo; y asumiendo en Argentina Fernández con Cristina, la nueva Houdini del escapismo judicial; sin perjuicio del naciente “progresista” Grupo de Puebla, cuyo rol no está claro aún, esto es ¿ si será el reemplazo, la competencia o la re invención del Foro de Sao Paulo?



Casi no hay un país en el barrio libre de esta infección, enemiga de la libertad; divorciada de la democracia, ya que no cree en ella, sino que la utiliza, manosea y manipula; efectiva y hábil con su discurso populista y cruel accionar paternalista; inconsistente hasta la médula; en la cual a conveniencia la verdad es mentira y la mentira es verdad; y en muchos casos, apoyándose en la corrupción, guerrilla y el narcotráfico, para alimentar de la peor manera sus arcas; llegando incluso a la desaparición de sus rivales, camaradas o no.



¿Cómo es posible que esta peste se haya reproducido tanto? Y que en 29 años rompiendo toda lógica temporaria, tenga en influencia más de 1 siglo y medio? Sí, infortunadamente es posible, si sumamos el tiempo en ejercicio de todos estos gobiernos en la región, da en total ¡más de 150 años de vida! Cuántos más serán necesarios para vacunarnos? ¿El ejemplo venezolano servirá por fin, para abrir los ojos de una población manipulada y ciega?