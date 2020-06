Turbulencias en el BID

Doble sorpresa para la región la que acaba de dar el gobierno del presidente Trump en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El martes pasado el Departamento del Tesoro anunció la nominación de Mauricio Claver Carone, abogado nacido en la Florida de raíces cubanas, como candidato de Estados Unidos a la presidencia de esa institución cuyo cambio de titular se dará en septiembre. Primera vez que algo así sucedía desde su nacimiento.

Y la sorpresa es doble porque, por un lado, por un pacto de caballeros cuando se creó el BID se acordó que el mayor accionista, Estados Unidos, no ocuparía esa dignidad y ejercería la vicepresidencia; y, por otro, el nombre del candidato. Ahora, Washington rompe esa regla no escrita y suscita malestar entre algunos países de América Latina. Ya hay una carta pública de firme oposición de varios ex presidentes latinoamericanos de diferentes tendencias que rechazan esta inusual candidatura.



Era comprensible, y también deseable, que el BID sea presidido por un latinoamericano, con el respaldo de Washington, pero no directamente por un estadounidense y menos aún por un político abiertamente conservador de línea dura como Claver Carone que ha provocado varios episodios controversiales en la región. Hombre cercano al presidente Trump, actualmente se desempeña como asesor del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.



El BID es una historia de éxito como banco de desarrollo desde que se creó en 1959. Lo han dirigido personalidades como Antonio Ortiz Mena (México), Enrique Iglesias (Uruguay) y Luis Alberto Moreno (Colombia) con singular eficacia. Todos prestigiosos latinoamericanos, nunca un norteamericano.



Y añado una tercera lamentable sorpresa: la posición del Ecuador. Inmediatamente, inclusive antes que Brasil y Colombia, incondicionales aliados de Washington, nuestra Cancillería, respaldó la candidatura americana que rompía la aludida regla. En su comunicado oficial el gobierno ecuatoriano puso de ostentoso relieve el “liderazgo, la capacidad para el diálogo y la empatía con las necesidades de la región” de Claver Carone, personaje controversial inclusive entre los republicanos, que se caracteriza por tener precisamente las características contrarias. Un mayor tino habría sido deseable, más aún cuando Ecuador promovía desde hace meses, como era público, con decisión y recursos generosos la candidatura para esa misma función al Ministro Richard Martínez. Bien pudo la Cancillería ser más prudente y, sobre todo, menos sumisa…



Me temo que el BID con Claver Carone será un instrumento político comprometido con Estados Unidos para favorecer a países que le son afines y postergar a aquellos que no lo son. Tiempos turbulentos le esperan al banco, más aún si en noviembre Trump no es reelegido y no tendría su respaldo.