Inimaginable: médicos impagos

Lo escucho y lo veo y no lo puedo creer. El ministro de Salud Pública (MSP) afirmó ante la pertinente Comisión de la Asamblea Nacional, el 12 de agosto pasado, “que no puede decir cuándo se pagará al personal médico”, enfermeras, camilleros, administrativos y de limpieza que combaten las enfermedades y se entregan con esfuerzo y dedicación a mantener con vida a decenas de miles de ecuatorianos afectados por el covid -19 poniendo en juego la suya propia. Añade el ministro Zevallos: “Como MSP hemos proporcionado todos los documentos y cumplido todos los requisitos burocráticos para que el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haga la transferencia de los fondos”, pero hasta ese momento no lo había hecho.

Me resulta inimaginable que quienes son los verdaderos protagonistas en salvar las vidas de los ecuatorianos en esta hora trágica para el país no reciban las remuneraciones que por ley les corresponde. ¡Esto no puede ser, lo dice el Ministro, no lo digo yo! Definitivamente este es un Gobierno insensible. Se dirá que estamos en una crisis económica nunca vista, es verdad, pero los pocos recursos que existen deben priorizarse y canalizarse al primer sector que debe ser atendido que es el de la salud. ¿Cómo puede un enfermero/a, médico/a y demás personal hospitalario hacer su sacrificado trabajo si ni siquiera recibe a tiempo su salario para mantener su familia? La prioridad del gasto este momento es la salud y dentro de ella los que están en la primera línea de combate. Y no es una recompensa lo que ha pedido el Ministro, es un derecho. Muchos médicos y personal de asistencia sanitaria han muerto (147 solo según la Federación Médica) y el sector no recibe aún lo que le corresponde.



Con recortes en ámbitos menos relevantes se podría resolver esta situación. Por ejemplo, reducir o suprimir asesores internos y externos contratados en los ministerios (que ganan hasta USD 4 mil) y cuya labor la pueden hacer funcionarios públicos preparados y con experiencia, que los hay pero que han sido relegados; o, algo más sencillo y rentable, cancelar a los funcionarios políticos del servicio exterior quienes pueden ser reemplazados por funcionarios profesionales que están postergados y desaprovechados. ¿No es acaso más necesario pagar a tiempo a los médicos que a embajadores y demás funcionarios que ocupan puestos diplomáticos políticos solamente por ser parientes o amigos de los más altos funcionarios del Gobierno o de la Asamblea? Haciendo un cálculo somero esto significaría un ahorro de alrededor de USD 300 mil mensuales. ¿Vale más el parentesco y el compadrazgo que el pago del sueldo a un médico o enfermera? Definitivamente no.



¿Qué espera el Presidente para aplicar estas medidas u otras para atender lo medular y no lo accesorio y así demostrar sensibilidad y apoyo a la clase médica?