Habrá tiempo para demostrar como el laborioso avance de la salud pública ecuatoriana, construido en años por miles de héroes anónimos, bajo la conducción de ministros de la talla de Raúl Maldonado (+), Plutarco Naranjo (+) y Edgar Rodas (+) entre otros, fue pulverizado por un gobierno que “refundando” el país desdeñó la historia y ahora cínicamente se presenta como modelo.

Tiempo habrá para juzgar al neófito asesor que, sin la mínima competencia técnica, tuvo la audacia de entrevistar candidatos para ministro de salud, con la venia del presidente que trató a la salud pública como asunto accesorio, a cargo de un segundón vocinglero. Habrá tiempo para denunciar muertes y enfermedades prevenibles campantes en Ecuador. Pero hoy no, no es el momento.



Hoy es tiempo de arrimar el hombro para evitar que Ecuador sufra una catástrofe sanitaria mayor, de inimaginables dimensiones. Con cifras de covid 19 en ascenso no controlado, aún podemos hacerlo. Prevenir una eclosión de pacientes que hagan colapsar nuestra débil estructura de salud, exige escuchar al Director de la OMS, que pide: “Exámenes, exámenes, exámenes” ampliando la búsqueda de casos sospechosos “ … si da positivo, aíslenlos y averigüen quienes estuvieron en contacto dos días antes que desarrollaron síntomas y hagan la prueba a ellos también”. A la fecha Ecuador apenas ha logrado realizar un promedio de 300 pruebas diarias - si bien incrementadas en los últimos días - lejos de las 3.000 de Chile, ni hablar de las 100.000 de Alemania.



La incuestionable necesidad de mayor número de pruebas debe ser efectuada de manera organizada; rebasado el otrora eficaz sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, MSP, es preciso apuntalarlo con urgencia para generar una inteligencia epidemiológica local, aprovechando infraestructura y recursos existentes; de Policía y Fuerzas Armadas, municipios, universidades y facultades de salud, iglesias, organizaciones populares. Un monitoreo cercano de personas y familias en “clusters” comunitarios y barriales, apoyado por tecnología moderna, en coordinación con una red de laboratorios y atención primaria de salud fortalecidas, permitirá una oportuna detección y manejo de casos sospechosos y contactos, adecuado seguimiento de pacientes para impedir abarroten urgencias hospitalarias, amén de generar una base local de apoyo para personas vulnerables. Información agregada ascendente parroquial, cantonal, provincial y nacional permitirá decisiones sustentadas. El análisis de la distribución geo poblacional de la epidemia orientará prioridades. Una de ellas, sin duda, la protección del personal de salud.



Una salud pública de todos y por todos permitirá alivianar el peso de un necesario aislamiento social que, no debe olvidarse, golpea a los más débiles.