Normas y otros estorbos

Hace pocos días se publicó un voto salvado en el que el juez constitucional Ramiro Ávila, expresaba su desacuerdo con la forma de entender el derecho en un caso.

El juez dice: “Hay muchas formas de comprender el derecho y su función en la sociedad. Una de ellas, que creo que predomina en nuestra cultura jurídica, restringe la realidad y los hechos a lo que puede ser encasillado en las normas estatales vigentes (…). La otra forma de entender el derecho, que he defendido en algunos textos publicados, tiene que ver con la necesidad de un derecho que se adapte a las necesidades complejas y cambiantes de la sociedad y la naturaleza y que pueda transformarla para reconocer y garantizar derechos. El derecho no solo esta conformado por normas jurídicas estatales vigentes sino por múltiples sistemas jurídicos…”.



Esta idea, que suena interesante, es parecida a la sostenida por Carl Schmitt y acuñada con el nombre de teoría del “orden concreto”, según la cual el derecho debía “adaptarse” a las necesidades sociales concretas y por ello debía dejar de lado al “normativismo”.



“…hoy, no se trata de corregir el viejo método normativista, de hacerlo más elástico, a fin de salvarlo en lo posible y mantenerlo vivo todavía un tiempo, sino que nosotros luchamos por un nuevo tipo de jurista…”, que adapte el derecho a los “[…]numerosos órdenes nuevos que vemos crecer entre nosotros…”, decía Carl Schmitt.



Suma apoyos eso de que el derecho debe nacer de las entrañas del pueblo, de los requerimientos sociales, del sentido de justicia popular, pero cuando se pone atención lo que promueve el juez Ávila es: que le dejen determinar lo que él considera justo y que se le autorice a dejar de lado las normas vigentes, no a interpretarlas.



Seguro la respuesta será que, en su caso, a diferencia de lo que pasaba en la época en que surgió la tesis de Schmitt, el nazismo, ahora se defiende la vigencia de derechos y que se aboga por la no aplicación de normas consideradas injustas para conseguir un objetivo legítimo: la primacía de los derechos.



Sin embargo, existe un problema, muchos derechos están formulados de forma abierta y podría decirse que se logran o respetan de formas distintas; por ello, ciertas restricciones o medidas pueden defenderse en función de la perspectiva del Estado y la sociedad que defienda el intérprete, si no tiene límites normativos.



No tenemos que ir muy atrás para encontrar ejemplos.



Así, el concepto de “buen vivir” se usó para avalar limitaciones realmente abusivas a la libertad de expresión; el derecho del pueblo a elegir se usó para permitir la reelección indefinida; el interés colectivo para permitir la explotación del Yasuní o, como se pide en estos días, dejar de lado normas electorales vigentes, aplicadas en el pasado, para hacer lo que más nos conviene sin el “estorbo” de las reglas.