¿Son representativos?

¿En qué medida son –y han sido- verdaderamente representativos los legisladores y asambleístas del Ecuador? ¿Obran según un mandato específico, expresan lo que los votantes pensaron al elegirles?¿Las leyes que producen son legítimas, o son solo formalmente válidas? Estas preguntas retornan cada vez que una crisis pone en evidencia la distancia que hay entre los rituales democráticos y las crudas realidades políticas. Ese es uno de los problemas del régimen democrático del país.

1.- Mandato vinculado a la voluntad del votante o potestad discrecional del legislador.- El problema está en saber, y en admitir o no, si los asambleístas, por el hecho de las elecciones, quedan investidos de poderes absolutos e independientes para legislar; si pueden “hacer leyes a la libre”; si pueden obrar conforme a un “proyecto” que nunca se votó, o si deben mantener firme lealtad y coherencia con el mandato de sus votantes. La verdad es que al poco tiempo de ejercer la potestad legislativa, esos personeros de la voluntad popular son casi irreconocibles por sus electores. La distancia que se crea entre el pueblo y sus legisladores es factor determinante en la poca aceptación que, desde siempre, han tenido los asambleístas. Si se admite la tesis del “absolutismo legislativo”, entonces, deberíamos repensar el concepto mismo de democracia representativa, y habría que hablar solamente de “régimen electoral”, porque el papel del ciudadano se agota el día de las elecciones y, de allí en adelante, quienes ejercen el poder se independizan de su fuente y obran sin conexión alguna con ella. La pregunta es si, en ese supuesto, sobrevive la legitimidad del poder.



2.- La mitad más uno, ¿un dogma que permite descubrir la verdad?.- Siempre me ha parecido que la democracia como forma de gobierno y teoría de justificación del poder, tiene méritos incuestionables, pero adolece de un riesgo esencial: que la “voluntad general” termine convertida en un sistema de dictadura de mayorías y de sorteo de la felicidad pública. Ese riesgo alcanza su mayor tensión cuando se asigna a las asambleas –y a sus colegisladores presidenciales- potestades absolutas sobre todos los ámbitos de la vida de las personas, y cuando se cree –erróneamente- que las mayorías no son solamente un método inevitable, y con frecuencia imperfecto, para tomar decisiones, sino que se les atribuye, además, la virtud de descubrir la verdad política, la ética, o la razón jurídica. Esto proviene de la pretensión dogmática de que la democracia no sea solamente un método político -que eso es- sino una religión y una ciencia, o una piedra filosofal, lo que definitivamente no es.



La “mitad más uno”, o las dos terceras partes, no es sistema para descubrir la verdad, ni siquiera una forma de establecer la justicia. La mayoría no es dios ni es la mágica varita para encontrar la felicidad. Es, simplemente, una suma de voluntades individuales concurrentes sobre un asunto coyuntural determinado, susceptible de acierto o error, de pasiones o desinformación. La democracia encontró en la mitad más uno la pragmática solución para zanjar discrepancias, adoptar decisiones y elegir mandatarios. Ni la ciencia política ni la imaginación han podido, hasta ahora, encontrar un método sustitutivo, que elimine ese sabor de imposición que tiene el método de las mayorías. Se han encontrado, sin embargo, “recursos de racionalidad política” que exigen mucha inteligencia y bastante generosidad de los dueños de poder.



3.- La racionalidad de los consensos.- Uno de esos recursos de racionalidad política tiene que ver con de los grandes acuerdos nacionales, que marcan la ruta de un país, consideran y, de alguna manera, concilian lo que las mayorías electorales y las minorías piensan. Esos acuerdos, usuales en los países maduros, canalizan los conflictos, encausan las decisiones y hacen posible el milagro de que “todos” se sientan de algún modo representados por el poder. Ejemplos son los Pactos de la Moncloa de la España de la transición y la concertación chilena.



La concertación contribuye a crear el sentimiento, y la convicción, de la representación amplia y legítima de todos los ciudadanos. Al contrario, el asambleísmo de mayorías absolutas, impenetrables y excluyentes, genera la larvada enemistad de las minorías, que, entonces, viven agazapadas esperando la oportunidad para derribar el sistema y cobrarse la cuenta. O genera el descontento de los afectados por las leyes impuestas desde el poder, lo que al final del día provoca lo que hemos visto en los últimos tiempos. La democracia moderna no es un “sistema de dominación” por el método de la mitad más uno, ni de la intimidación al adversario. Es un régimen de representación por la vía de los acuerdos incluyentes, de confianza básica y la tolerancia indispensable. Es un sistema de diálogo, de percepción de la realidad, de apreciar con sensatez el ritmo de la sociedad que vive usualmente lejos de los planes de los políticos.



4.- Los límites del veto.- El problema de la crisis de representatividad que viven las asambleas se agrava cuando el presidente de la República asume el papel de legislador predominante por la vía de sus mayorías y del veto radical a las leyes. El veto es una manifestación del sistema de chequeos y controles mutuos, que deben tener los poderes y funciones en un régimen republicano, en el cual nadie es superior, y nadie debe dominar; al contrario, todos deben equilibrarse y contar con el otro. El tema se complica si las ideas y las reformas provienen de sistema planificador a ultranza, que establece un “proyecto”, que nunca votó la gente, y que se quiere imponer, y frente al cual los asambleístas juegan el mínimo y modesto papel de testigos. ¿Legisla entonces con exclusividad el planificador?