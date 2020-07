El camino del infierno

El escándalo de los carnés de discapacidad, cuya amplitud ha empezado a revelarse, fue precedido por el generalizado escándalo de los insumos médicos adquiridos por hospitales e instituciones durante la pandemia, incluida una fallida fuga en avioneta; y a éste le precedió el escándalo de la construcción del hospital de Pedernales; y todavía no se extinguen los ecos del escándalo de los sobornos y sus secuelas políticas; y en la lista retrospectiva, e interminable, están inscritos docenas y docenas de escándalos.

Los tentáculos de la corrupción invaden todos los espacios y, como se ha comprobado en los últimos meses, no respetan ni la muerte ni el dolor ni la necesidad de quienes resultan ser las víctimas, directas o indirectas, de tales latrocinios.



Esta sucesión de impudicias, unida a la crisis de la economía, la emergencia sanitaria y al desengaño y hastío de la política, contribuyen a crear un panorama amargo, desesperante, hasta lo calificaría de siniestro. La gente buena del país, que es la inmensa mayoría, está indignada, pues vive en un estado de angustia permanente, a la espera de que estalle el próximo escándalo, que saltará quién sabe dónde e implicará no se sabe a quiénes.



La situación es tan severa que, en momentos de depresión, nos preguntamos si existe alguna salida o si estamos condenados a ser calificados como un país fallido. Me resisto a esa idea, porque creo que las naciones guardan reservas morales que les permiten revertir las crisis más penosas. En su dolorosa historia, el Ecuador superó las tragedias de 1859 o de 1941. Por eso creo y espero que esa inmensa mayoría de gente buena sabrá encontrar la senda de la recuperación.



Pero este último escándalo me lleva también a preguntarme cómo es posible que se haya producido, al parecer sin que nadie se dé cuenta. ¿En dónde se origina esta hierba ponzoñosa? ¿Son las leyes las que permiten que estos hechos ocurran? ¿O solo se deben a deshonestas actuaciones administrativas de funcionarios de alto o mediano nivel?



Considero que el mal empieza en las leyes. Se aprueban leyes con entusiasmo, pues se afirma que están destinadas a favorecer a sectores vulnerables, o a los más pobres. Pero las buenas intenciones no son suficientes. Ya se decía que el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. En efecto, la corrupción encuentra los resquicios para filtrarse y sacar ventaja criminal de los más nobles propósitos. Y si somos mal pensados, y estoy seguro que debemos serlo, hay que sospechar que en los propios pasillos de la legislatura hay quienes se encargan de dejar abiertos esos portillos.



La tarea de legislar es extremadamente delicada, compleja, exigente. Y en el Ecuador, hay que repetirlo, se legisla muy mal. Las leyes están plagadas de incoherencias, de ambigüedades y hasta de absurdos. Y, naturalmente, los corruptos sacan ventaja de estas deficiencias. Para legislar hace falta por supuesto preparación y técnica, pero también una sólida formación moral. ¿Y cómo andamos de esos valores?