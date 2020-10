Vieja costumbre ecuatoriana es dejar para el último el cumplimiento de actos y obligaciones dentro del plazo señalado para atenderlas. El caso más dramático es matricular el vehículo. En la actividad política, esta mala costumbre se repitió en la inscripción de candidaturas para Presidente y Vicepresidente de la República (36); y las de candidatos a la Asamblea (384). Total: 422 dispuestos al “sacrificio”.

Como siempre: sustos y carreras. Relata EL COMERCIO “1 hora antes de que expire el plazo, el Partido” Fuerza Ecuador” ingresó la documentación en línea para inscribir su binomio”. Adivinen: ¿de cuáles candidatos? El Universo informa: “Andrés Arauz candidato presidencial se le rechazó por presentar la cédula de un estudiante y no la suya”. Se trata nada menos que del heredero político del Eco. Rafael Correa.



Sustos y carreras para traer la cédula y entregarla en los últimos minutos,… o en los primeros de la “hora ecuatoriana”. ¿En automóvil?: no, por la congestión ¿Solución?, ¿una moto? Si: es el vehículo ideal para atrasados. No faltaría un correísta enojado que, en simple lenguaje popular, habría reprochado que el principal se fue a las Europas dejando botados a sus obedientes subalternos que ahora se secan en la cárcel.



Y es que, a decir del ex Presidente liberal Dr. Andrés Córdova -medio en serio o medio en broma- en política es posible tostar granizo. Granizos son de agua congelada y se diluyen rápidamente. Para “tostar”, es indispensable una superficie caliente (tiesto). Tostarlos es imposible, pero en la política ecuatoriana lo imposible es posible y es posible hasta lo imposible.



El Presidente Andrés Córdova, luego de una carrera política de 65 años, gobernó al Ecuador, como Encargado, desde el 10 de diciembre de 1939 hasta el 10 de agosto de 1940. Antes, fue Legislador, Profesor Universitario y Decano de Facultad; coautor principal del Código Penal de 1 938.



¿Lo dijo en serio o en broma que en política se puede tostar granizo? Mirando nuestra realidad podemos suponer que, a lo mejor, lo dijo en serio.

¿Cómo se explica hoy la avalancha de 16 aspirantes a la Presidencia y otros 16 a la Vicepresidencia? ¿Qué impulsa a los 420 candidatos que anhelan llegar al poder? Todos saben que ya triunfantes deberán incomodar al pueblo creando más impuestos; que el 12% del IVA subirá a 14 o 15, si se atiende al Fondo Monetario. Saben que habrá agitación social; que es costumbre pedir casi todo al gobierno de turno. Saben que deberán poner fin a la indisciplina social y que si, por desgracia, se producen heridos en alguna represión (peor, si muertos) muchos intentarán sembrar el caos, etc. Y que para todo se requiere dinero. Para algunos hay que llegar a los lugares donde se recauda, para cumplir los anhelos supuestamente patrióticos, que les anima y proclaman.