Rescate de la Moral

Ante tanto hecho negativo de la politiquería, surge una corriente para restablecer un clima con imperio de la Moral y de la Ética. La sociedad ecuatoriana está sufriendo daños peligrosos; y la democracia, también, debido a que contamina a más y más personas la terrible indisciplina e impunidad y conforma una sociedad donde -como decía un ex Presidente ahora con grillete en el pie- se puede hacer lo que a cada uno le dé la “regalada gana”.

Por aquí y por allá se escuchan voces de agrupaciones que reclaman contra las perniciosas prácticas que vive el país. Bajo loables aspiraciones, vienen actuando personas de buena voluntad y patriotismo que conforman Comisiones Anticorrupción. En el sector privado, un ejemplo es aquella Entidad que preside la Dra.Isabel Robalino, quien continúa en la lucha a pesar de sus 102 años de existencia. En el sector público, como ejemplos destacados actúan dos autoridades que no se arredran ni ante amenazas a su persona y a su familia: el Contralor Dr. Pablo Celi y la Ministra Fiscal, Dra. Diana Salazar.



Inmediatamente atrás, contemplamos la actuación de la Comisión que presidió el Dr. Julio César Trujillo, quien pagó su pasión por la Moral, con su propia vida. Cabe sumar a ellos todos cuantos, aun sacrificando su tiempo y tranquilidad personal y familiar, continúan actuando en diversos campos, en particular los periodistas de investigación quienes, a costa de persecución, informaron los hechos que, más tarde fueron comprobados por la autoridad y dieron origen a procesos judiciales ahora en pleno trámite.



Se ha constituido gran cantidad de movimientos políticos para actuar en las elecciones próximas: cuántos estarán impulsados por este afán moralizador, indispensable para que el Ecuador no sufra un daño que podría ser irreparable. Por allí aparece un grupo de buena voluntad bajo la identidad de Coalición Ética y Política. Luego de amplio análisis de la situación del país, estima que los permanentes escándalos de corrupción …“están generando los justificativos para un estallido social y desestabilización”. Menciona la tesis de la Conferencia Episcopal en su pedido de que “no se conformen con tener que vivir sometidos a los dictados de la corrupción”. Entre las personas iniciales aparece el Embajador Mauricio Gándara; y nuevos actuantes, como el Médico Dr. Carlos Cornejo Santoliva, cuyo padre –Dr. Carlos Cornejo Orbe- fue uno de los eficaces Ministros de Gobierno del Dr. Velasco Ibarra.



Es destacable también la actuación de la Decana de UDLA y Directora de la Corporación Participación Ciudadana, Dra. Ruth Hidalgo, con la entidad Pacto Ético, para luchar por la vigencia de la Moral, ciencia que trata sobre el bien en las acciones humanas, en orden a su bondad o malicia; y la Ética, como actuación recta, conforme a la Moral.