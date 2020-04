Nadie está libre de contagio

Bajo el título: “La solución para salvarnos del coronavirus”, se ha presentado oportunamente una exposición que Incluye, la cuarentena de personas de más de 65 años, por treinta días. Si viven de su trabajo, un subsidio no le dejará en desamparo. El proponente, José Pablo Gonzales Rodríguez (Universidad San Francisco de Quito y cursos en Boston), en carta al autor de esta columna, tiene interés en difundir su propuesta y -al efecto- indica el correo electrónico marcelo@polygraph.com.ec

Este periodista no está en capacidad para analizar tan especializada propuesta y se limita a enviarla a los expertos y a los encargados del combate de tan temible enfermedad.



Pero se permite referirse a cuestiones legales vigentes, entre las siguientes:



a) La Constitución (Arts. 164-165 y 166) concede al Presidente facultades muy amplias, entre otros casos, grave conmoción y calamidad pública. Su duración es de sesenta días como máximo, pero si las causas persisten, hasta treinta días más.



b) Otra facultad de la autoridad, es sancionar con multas. Pero en cuanto a prisión, la facultad de imponerla está en el Art. 282 del Código Integral Penal cuyo texto es:“Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, de prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.



Se pensó que las únicas víctimas del coronavirus serían los de tercera edad y más, quienes han llegado a la ancianidad. Los niños y jóvenes, por su edad, estarían exonerados de contagio pero, conforme está mostrando la experiencia, de un total de 1627 afectados, al 27 de marzo próximo pasado, 991 tenían de 20 a 49 años; mientras los de tercera (50 a 64 años), sumaron 388; y aquellos con edad superior a 64 años, 178. (EL COMERCIO,28 de marzo). En consecuencia, no hay garantía para seguridad de la gente joven y madura, quienes también pueden sufrir contagio.

Hasta ahora la medida más eficaz para evitar esta mortal enfermedad, es la cuarentena. Cierto es que resulta fastidiosa, tendiente al enojo; peor, si la persona tiene obligaciones económicas y no puede trabajar.



Gonzales propuso un subsidio; esta idea también se repite en otros ámbitos. En 1949 un terremoto causó severos daños a la ciudad de Ambato y zonas aledañas. Surgieron expresiones de condolencia y solidaridad, todas de palabra. Entonces habló el Presidente Galo Plaza Lasso, “Señores: lloren sucres”.



Hoy están llorando dólares. Ejemplo de alto valor es la contribución bancaria, que aporta millones de dólares iniciales para ayudar a la población. Conducta de alta significación social, más allá del conocido lenguaje del bla, bla, …bla.