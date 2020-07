Se habla de “poder”, generalmente asociándolo con lo político… elaboremos. No siempre reparamos en el alcance del término, inevitable para comprender sus límites, que son la garantía del pueblo frente a quien lo ostenta. Es preciso conocer y reclamar tales fronteras siendo que, al decir de Sigmund Freud, el ser humano no es manso y amable, por lo que es lícito imputarle una cuota de agresividad que cuando se hace forzoso lo desenmascara como bestia salvaje, que ni siquiera respeta a los miembros de su propia especie. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos.

Max Weber en su obra Economía y Sociedad (Fondo de Cultura Económica, 1964) define al poder como “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”.



El francés Jacques Maritain, al desarrollar su filosofía de la inteligencia y el existir, mantiene que – poder – es la fuerza mediante la cual se puede obligar a otro a obedecer; lo diferencia de la “autoridad” descrita como el “derecho de dirigir y mandar, de ser oído u obedecido por otro”, que a su vez requiere el y del poder.



La primera limitación está dada por el hecho cierto de que éste no se lo “posee”, es decir no es una “propiedad”. El poder se lo “ejerce”. El más emblemático tipo de poder mal entendido es el emplazado por los populistas, que acceden al dominio político bajo el convencimiento de que es “suyo”. Por lo tanto, lo profanan. Esta errada certidumbre tiene varias derivaciones, todas ellas dañinas en extremo.



Así, el populista comienza por cercenar las libertades del pueblo, procediendo de inmediato con la indebida apropiación de los recursos públicos, que en su penuria intelectual y procacidad los considera propios. El populista carece de equilibrio y dominio de sí mismo. Por ende, no ejecuta acciones dignas de honra, de la cual está privado. Confunde en una sola proyección el poder y la autoridad, pues no reconoce límite alguno a su “imperio”.



Una segunda limitación al poder es la que Max Weber denomina “ética de la responsabilidad”, que la basa en el compromiso y la prudencia. Quien busca el poder, y por cierto quien lo ejerce, requiere de absoluto autocontrol que lo conduzca a actuar con juicio y raciocinio. La ética de la responsabilidad es una “ética aplicada”, que involucra la obligación del político – a su vez limitación – de cumplir sus adeudos con los cuales llegó al poder, pero haciéndolo con discreción, reflexión y recto discernimiento. El presuntuoso, normalmente carente de cordura, es un ser peligroso a quien hay que mantenerlo lejos de la labor pública.



La ética de la responsabilidad está también relacionada con la suficiencia letrada del actor.



El “político” que lo es en nombre sin estar académicamente capacitado para ejercer el poder, la violenta. En tales circunstancias, más temprano que tarde dejará traslucir sus vacíos, pues emprenderá en una deficiente administración de la cosa pública a él confiada, en perjuicio de los mandantes.