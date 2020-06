El “miedo” es una reacción, generalmente irracional, a lo desconocido o frente a una situación de peligro real o potencial. Junto con el amor, el miedo es el estremecimiento que más presente está en la gran mayoría de los seres humanos.

Referencias a este “sentimiento” las encontramos en obras tan distantes unas de otras como El Quijote y La Biblia.



En el primero leemos que uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son.



De La Biblia citamos al Salmo 112-1: “¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Dichoso el que teme al Señor, el que halla gran deleite en sus mandamientos”.



Asimismo, a Proverbios 8-13: “Quien teme al Señor aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso”.



Tengamos presente que en buena medida la Iglesia Católica obtuvo poder a largo de su historia transmitiendo el “miedo a Dios”, que ofrece como contrapartida la vida eterna… luego de la muerte.



En el plano filosófico nos topamos con el iusnaturalista Thomas Hobbes, quien a mediados del siglo XVII en El Leviatán se preguntaba ¿por qué los ciudadanos estarían interesados en dar poder a una persona o asamblea, siendo que ello implicaba renunciar a parte de su libertad?



La explicación, respondía, está en el miedo a la muerte, pues la posibilidad de morir es mayor si las personas no son parte de un estado: la principal razón de ser del estado, está en proteger a quienes lo conforman, tratando de eliminar tal miedo.



Los razonamientos anteriores tienen un denominador común – el miedo – que en su mayor expresión es el “pavor” a la muerte.



Ello, en la actual “circunstancia”, ha adquirido relevancia, y es que al menos momentáneamente las obligaciones del estado para con los ciudadanos han dado paso a una capital: la protección de la vida humana.



Protección ésta ya no identificada con la criminalidad y delincuencia sino con una enfermedad que paralizó al mundo como nunca antes en su historia.



Algunas voces, concebidas en intereses más allá de los cívicos que el período exige, pretenden descalificar las actuaciones del gobierno central para enfrentar la pandemia. Al hacerlo, lejos de encaminar a los ciudadanos por un sendero de optimismo, psicológicamente necesario en estos tiempos, generan en la población desaliento, desasosiego y sobresalto… en definitiva, miedo.



El Gobierno central lo ha hecho bien, responsablemente.



Cierto, aspectos particulares pudieron haber sido mejor manejados, pero el Gobierno nacional ha respondido en forma adecuada. El problema ha estado en los gobiernos seccionales – y ciertas entidades públicas ya identificadas – en los cuales ha primado la politiquería, la manifiesta incompetencia, la mediocridad intelectual y la corrupción.