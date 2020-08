Los difíciles momentos que atraviesa la humanidad, y en particular los países que se despreocuparon de generar en su pueblo prosperidad y bienestar, nos llevan a ciertas consideraciones respecto de la “equidad”. K. S. Cook y K. Hegtvedt, sociólogas estadounidenses, aseveran que la equidad es una equivalencia de la razón. Noción complementada por P. Young, profesor de London School of Economics, para quien tiene tres elementos cardinales: la paridad, la proporcionalidad y la prioridad. En la esfera aristotélica, es la facultad y a la vez disposición en “ser justos” tratando igual a los iguales, y diferente a los desiguales en la proporción de esa desigualdad.

Hablar, entonces, de equidad denota una “ética social” en la cual prima la “conciencia moral”. Ésta – conciencia moral – precisa que el estado promueva y emprenda en políticas que reconozcan la existencia de desigualdades como hechos irrefutables, y en consecuencia implemente las medidas para superarlas – pero – en su justa simetría, y de ser el caso aplicando tratos disímiles a disímiles. Diferencias subsistirán siempre, pero no pueden ser toleradas cuando transgreden principios básicos de sana convivencia.



En el ámbito social, paridad es equivalencia. Proporcionalidad es relación entre dos realidades. Prioridad es prelación en las necesidades. Las sociedades “más” justas, y por lo tanto equitativas, son aquellas en que estos tres factores se presentan equilibrados. Tal moderación se da desde el momento en que el estado compensa los componentes en cita. Cuando las pretensiones de compensación parten de manifestaciones facundias lejos de lograrla solo ahondarán las inequidades.



Mirar las decisiones gubernamentales bajo una perspectiva parcializada y dejando insensiblemente de lado al contexto imperante, es decir sin sopesar al país en su conjunto, es irresponsable. Nos preguntamos, ¿es acaso complejo entenderlo?



El curso del país precisa de esfuerzos y sacrificios. Los discursos sin esencia de sectores que pierden de vista las realidades nacionales, no caben. El estado tiene el derecho, y está obligado, a adoptar sin excepción todas las decisiones que en su sano juicio se requieran para superar la crisis. Hecho fáctico: quienes se resisten irreflexivamente a las medidas tomadas, hasta ahora no han propuesto alternativas realistas y sensatas. Se han limitado a defender escenarios particulares y sectoriales, que pueden ser válidos parcialmente pero no responden al país como un todo.



Jamás podemos dejar de “luchar” por la supremacía de la equidad. Debemos neutralizar las contradicciones. Si ello nos obliga a ser desigual ante los desiguales, hay que hacerlo sin temor a voces disonantes. Las palabras vanas y anodinas hay que desoírlas; todos tenemos libertad de expresarlas, lo cual no precisa dar crédito a ellas cuando son manifiestamente desacertadas. Oír a los necios sería también necedad.