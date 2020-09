Al volver sobre algunas lecturas en la materia, hemos identificado una definición muy completa de “corrupción”. Carlos Nino (Un País al Margen de la Ley, Ariel, Barcelona, 2005), jurista y filósofo argentino, la conceptúa como la conducta de quien ejerce una función social que implica determinadas obligaciones activas o pasivas destinadas a satisfacer ciertos fines, y no cumple con aquellos deberes o no los cumple de forma de satisfacer esos fines, obteniendo así – indebidamente – un beneficio para él o un tercero, así como la conducta del tercero que lo induce a, o se favorece con, tal incumplimiento.

Sumergirse en los abismos analíticos de la corrupción es harto más complejo que la simplista aproximación a la malversación de recursos públicos. Tan nocivas como este delito, son las prácticas que resquebrajan los principios de la ética en el ejercicio de cualquier función confiada a ciudadanos obligados a actuar con honestidad en la expresión de sus opiniones y en la ejecución de sus actos. Y es así pues el engaño conforma una “ratería ideológica”, cuyos efectos pueden no ser cuantificables en dinero per-se pero sí que son perniciosos y malsanos por sus consecuencias en la integridad deontológica de la sociedad.



La mayoría de los estudiosos coincide en que existe una relación directa entre la escasa institucionalización de un país y la corrupción. Quienes abogan por la mínima intervención estatal en la actividad privada, dejan de considerar que para llegar a ese – válido – ideal debemos partir con instituciones sólidas. La contrapartida está en una cultura de acatamiento a la ley por los administrados. La institucionalización no se la puede examinar solo en relación con el sector público, sino también bajo la reciprocidad del sector privado. De no darse ese equilibrio a la vez que imperiosa necesidad, un país se presenta asimétrico y por ende la corrupción campea en él.



Los países de mayor desarrollo económico cuentan con la fortaleza de sus organismos de control. La diferencia con naciones de menor progreso está en que los primeros no requieren de intervención permanente de su régimen de vigilancia, pues la sociedad en conjunto es respetuosa de la norma.



En la obra Catálogo de Prácticas Corruptas (Lumiere, Buenos Aires, 2004), Ruth Sautu nos ilustra con tres tipos de “transgresión ética”: la obtención desleal de ventajas o beneficios (económicos y no económicos), el abuso de poder o autoridad, y el abuso de confianza. Al darse estos vía violación de normas escritas o no escritas, el resultado, dice, es la corrupción manifestada como beneficios de particulares en detrimento del orden social.



Los ciudadanos debemos estar prestos a ponderar en su real dimensión las actuaciones – por igual – de los administradores y de los administrados. No podemos permitir que los estratos políticos y dirigentes de todo orden nos miren como clientes o consumidores. Quienes así nos observan imaginan el bien y servicio público exclusivamente en función de sus propias ventajas económicas y materiales, lo cual es también descomposición social.