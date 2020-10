Covid 19: crisis mundial

Ésta es la mayor crisis financiera y humana del mundo. La razón es porque estamos globalizados y muchas cosas buenas y malas nos afectan y las noticias nos bombardean.

La mayoría de los países desarrollados, y unos pocos como Chile, Perú, Colombia, tienen reservas monetarias que les permitirá capear en parte las consecuencias de la pandemia. En cambio, los países en desarrollo de América Latina, Asía y África que carecen de reservas muy difícilmente lo podrán hacer.



El caso ecuatoriano es dramático, su PIB para el 2021 se estima decrecerá en un 10 por ciento (-10%), herencia de los 10 años de desgobierno de Rafael Correa, que creó bandas que asaltaron al país, tenemos una burocracia pesada y pipona, hay una brutal desocupación y tenemos muchas deudas.



Desde enero de 2020 el mundo ha sido testigo de las declaraciones de tres presidentes populistas, de izquierda y derecha, que lamentablemente pertenecen a los países más grandes del continente americano, que han desoído, repetidamente, las opiniones de los médicos y científicos del mundo, que han afirmado que la covid 19 es una gripe cualquiera, que no debe alarmar a las poblaciones; los presidentes son Donald Trump de EE.UU., Jair Bolsonaro de Brasil y Manuel López Obrador de México. El denominador común de estos tres personajes es que son populistas, mentirosos consumados y que se niegan a usar mascarillas en contradicción de lo que opinan los científicos. Por desgracia, estos tres presidentes tienen en sus países fieles seguidores y los contaminan con aseveraciones falsas. Vale destacar que Donald Trump, presidente del país más rico del mundo el 18 de enero del 2020 en el “foro mundial de Davos en Suiza”, ante la mayoría de los presidentes de los países desarrollados, declaró que el corona virus era una simple gripe que no había que temerla y que la gente pronto se curaría. Debemos aprender estas lecciones para no elegir en el futuro presidentes populistas.



Penosamente, el mundo ha sido testigo de esta mortal enfermedad, que hasta septiembre del año 2020 deja un saldo de más de 35 millones de contagiados y casi 1 millón de muertos en el mundo.



En cuanto se levantó el estado de excepción por la pandemia en Ecuador, salieron a la calle una cantidad de organizaciones y personas a protestar por las deudas del Gobierno con médicos, posgraduados, enfermeras, profesores de primaria y secundaria, estudiantes universitarios y profesores.



Esto recién está empezando. El próximo presidente de Ecuador se posesionará el 24 de mayo de 2021, seremos testigos de una cadena interminable de paros, huelgas, inseguridad, un brutal desaliento de la población y una oposición tenaz. Pobre país. Como señalé en mi artículo anterior, solo un Plan Marshall puede salvar al Ecuador.