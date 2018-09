Bella, el himno de la RC

“Bella ciao” es la canción de una exitosa serie de televisión que trata de una banda de delincuentes que logran ‘disimular’ su gran atraco al presentarlo, ante la opinión pública, como un acto de rebeldía de los oprimidos y de lucha contra los poderosos. ¿Ya le encontró la similitud con el Ecuador?

En la serie, un grupo de atracadores roba casi mil millones de euros, pero lo hacen de tal manera que se ganan a la opinión pública, en gran parte por presentarse como David luchando contra Goliat, contra los poderosos, contra los de siempre. ¿Ya?

El cabecilla del atraco, conocido como “el profesor”, se mantiene en absoluto anonimato hasta el momento en que lanza su golpe maestro, golpe que, a su vez, había sido ideado por su padre, también un criminal.



Pero todo lo hacen como un acto de subversión, representando a los ‘pequeños’, los ‘débiles’, los ‘indefensos’ en una lucha contra la omnipotente maquinaría del poder. Y lo hacen con la suficiente habilidad como para que la enorme afectación a la sociedad se distribuya de tal manera que casi nadie se sienta específicamente golpeado, pero que el ‘bien común’ sea el gran perdedor del atraco.



Si no le resultó obvia la conexión con el Ecuador, sólo recuerde la famosa Revolución Ciudadana que se presentó como una opción de lucha de los desposeídos contra los ricos y terminó enriqueciendo a un montón de supuestos subversivos. Y los enriqueció en mucho más de los mil millones de euros de la serie de televisión.



Y sí, si usted entra a wikipedia va a encontrar que “Bella ciao” es una canción que tiene sus orígenes en el siglo XIX y que décadas después fue muy popular entre los partisanos (guerrilleros comunistas) que lucharon contra Mussolini en la Italia facista, pero eso no sabía nadie antes de que la serie hiciera popular a la canción.



Algo así como “La puerta de Alcalá” que nadie sabía que existía antes de que Ana Belén nos dijera que estaba ahí o la bilirrubina, fluido cuyo nombre ignorábamos hasta que se le subió a Juan Luis Guerra.



Por eso “Bella ciao” es en italiano, mientras que la serie es española. Y mientras en el debate de este país se siga usando argumentos infantiles de confrontación de clases y caricaturas de ideologías, estamos condenados a parecernos a esas series divertidas pero absurdas, cómicas pero trágicas.



De manera que con tanto absurdo en común, no hay impedimento alguno para que “Bella ciao” sea el himno de la Revolución Ciudadana, con lo cual esa caterva ya tendría himno, bandera y escudo.



Su escudo esa especie de churito de colores que pintaron en todos los edificios construidos con sobreprecios y el himno esta canción, que quedará en la memoria colectiva como el fondo musical de un enorme atraco.