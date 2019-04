Los waorani de comunidades de Pastaza no quieren petróleo en su territorio. Han solicitado una medida de Amparo Constitucional por cuanto los procesos de consulta previa, libre e informada, que es un derecho que les asiste a los pueblos indígenas consagrado en la Constitución, han sido un adefesio. Lo prueban los testimonios dados en tres días de audiencias que se llevaron a cabo en Puyo.

Nemonte Nenquimo, una de las mujeres líderes y presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani, ha descrito el proceso de esa supuesta consulta: “aterrizaron aviones en algunas comunidades durante media hora, hablaban español, nosotros hablábamos en nuestro idioma. Fue un engaño”.



Los demás testimonios escuchados en la audiencia son prueba de que los consultados no entendieron a sus interlocutores ni qué querían los visitantes que llegaban a sus casas y que no fueron a saludar nomás… sino que buscaban las firmas para entrar en su territorio a extraer los recursos de las entrañas de la tierra.



El Ministerio de Energía y Recursos no Renovables dice que el proceso se ha realizado de acuerdo a la ley y bajo parámetros internacionales. Pero el mecanismo utilizado en las comunidades, de audiencias públicas, oficinas de información permanentes e itinerantes, no sirve, aunque se empeñen en decir lo contrario.



A las comunidades se les ofrece miles de beneficios pero no se aclara cuáles son; tampoco se les explica cómo va a influir esas actividades en la vida comunitaria. Se venden mullos y espejos, como en la Colonia.



Algo falla en ese proceso que no es ni previa (porque el Estado ya tiene los contratos con las empresas firmados) ni libre y menos, informada (porque los habitantes de las comunidades ni se enteran de lo que les han venido a ofrecer). Como falla la mínima empatía con los waorani en los juzgados y audiencias: presencia policial como si fueran delincuentes en lugar de víctimas de este sistema; traductores que no saben hablar bien español y que tienen que traducir palabras intraducibles en su idioma; abogados que usan complejos términos que resultan imposibles para una persona común, peor aún para quienes tienen un contacto relativamente reciente con la sociedad nacional.



Esta audiencia, de salir favorable para los waorani y su proceso de resistencia, puede ser referente exitoso para otros procesos similares en otras partes del país. Los jueces, luego de tres días de testimonios y alegatos, ya se darían cuenta del fracaso del proceso de consulta. Y los representantes del Estado, que bobos no son, también. A ver tecnócratas: inventen un mecanismo menos adefesioso y más eficaz de consulta que garantice el derecho de los pueblos a decidir su futuro.