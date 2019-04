¿Corrupción en línea informática?

La informática debe servir para la transparencia. En los hechos, como que se da lo contrario.

Antes, los fraudes electorales se realizaban con el pedido de “¿cuántos votos faltan?” o en los escrutinios: cuando las distancias no eran mayores, se anulaban actas de escrutinios. Una de las conquistas de la Revolución de Mayo de 1944 fue el principio del respeto al sufragio.



En 1956, Velasco Presidente enfrentó al candidato Raúl Clemente Huerta, en agresiva campaña: “O el Frente -que apoyaba a Huerta- me tritura o yo lo trituro”. ¿Hubo fraude en Loja, cómo se acusó, para favorecer a Camilo Ponce?, imposible saberlo. Ponce ya Presidente, poco tiempo después declaró “he sido elegido Presidente y no síndico de quiebra”. Velasco nunca lo perdonó.

En el sufragio del 2 de junio de 1968, hubo problema de papeletas, había que rayar en el espacio de Presidente y en el de Vicepresidente. Hasta las 19:00, iba ganando el binomio de Andrés F. Córdova y Jorge Zavala Baquerizo, luego Velasco rebasó a Córdova, pero Víctor Hugo Sicouret, su vicepresidente, no pudo alcanzar a Zavala. Se llegó a una reducida diferencia entre Velasco y Córdova. No faltaron quienes invocando posibles nulidades querían excluir a Velasco. Ni Pancho Huerta Montalvo, entonces director del Partido Liberal, ni Assad Bucaram, director de CFP, se prestaron a la maniobra.



En la segunda vuelta del 2 de abril del 2017, entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, hubo un apagón informático. Restablecido el sistema, Lenín Moreno ya tenía diferencia sobre Lasso. ¿Hubo fraude informático?, imposible saberlo. Moreno es el Presidente, no se allanó a ser síndico de quiebra, pero su entorno aún le debe al Ecuador transparencia sobre la corrupción y el narco tráfico que aparecen como dominantes en la década del correato.



En el reciente proceso electoral del 24 de marzo del 2019, fue un desastre lo informático. Se dice que los del Consejo Nacional Electoral no tuvieron el control real del proceso, porque lo informático siguió manejado por los del correato.



En la subasta vía judicial en línea de una propiedad en la urbanización Los Ceibos Norte, días atrás, ésta fue adjudicada a Rafael Vicente Correa Delgado, con supuesta previa consignación por parte de éste de la suma de USD 240.000 (ver http://consultas.funcionjudicial.gob.ec , juicio 09332-2014-29139), lo que cualquier persona puede verificar. Después dijeron que la consignación no estaba validada. Correa dice que él no hizo postura ni pago alguno, que alguien se tomó su nombre, pero está publicado por la Función Judicial. ¿No será que las subastas en línea de la Función Judicial, implantadas en el correato, se han convertido en una gran lavandería de dinero?. Ese supuesto lleva a pensar en los riesgos de un narco-estado.