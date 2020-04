En medio de la escasez de recursos fiscales y de necesidades ilimitadas, hay un consenso de que la prioridad es salvar vidas y concentrarse en la atención de la emergencia sanitaria. Un estudio de Espol estima en USD 350 millones los costos adicionales en el sector salud para atender la pandemia para adquirir pruebas de detección, unidades de cuidados intensivos, ventiladores y equipo de protección, entre otros. El país debe darles total prioridad a estos gastos en un marco de eficiencia, transparencia y basados en la ciencia.

Sin embargo, las dimensiones de esta crisis son inciertas y la situación económica podría ser insostenible. Estimaciones preliminares de la consultora Multiplica hablan de una caída récord del PIB entre -5% y -9%, afectando todos los sectores, en particular turismo, bares y restaurantes, transporte y logística. Esto redundaría en una pérdida de entre 500 mil a 750 mil empleos, incrementándose el desempleo y el subempleo y reduciendo los ingresos de los hogares. En este escenario, la pobreza podría aumentar a 35%, constituyendo uno de los peores choques adversos en la historia contemporánea.



En este marco, una prioridad inmediata y paralela a la atención de salud debería ser fortalecer la red de protección social a los más vulnerables. El profesor Paul Streeten de la Universidad de Boston, quien falleció el año pasado a los 101 años, escribió su conocido libro “Lo Primero es lo Primero” (First Things First) donde urgía a los gobiernos a enfocarse en las necesidades básicas de la población, especialmente durante las crisis.



Un claro ejemplo es el desayuno escolar. Actualmente, cubre a alrededor de 2.8 millones de niños y niñas y cuesta alrededor de 175 millones al año. Cubre el 20% de los requerimientos calóricos y parte importante de los proteicos. Con el cierre de escuelas y colegios, no lo están recibiendo y dependen de la alimentación en sus hogares, que en su mayoría están en situación de pobreza o de vulnerabilidad y que difícilmente podrán cubrir adecuadamente las necesidades nutricionales, peor en esta emergencia.



De seguir prolongándose el confinamiento, y como lo ha documentado la investigadora del BID, María Caridad Araujo, esto podría tener efectos irreversibles sobre el desarrollo cognitivo de estos infantes, limitando sus posibilidades futuras y condenándolas a no poder superar la pobreza.



El Gobierno debería asegurar no solamente los recursos para este tipo de gastos críticos, sino coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las comunidades, el sector privado y los organismos multilaterales para diseñar e implementar mecanismos innovadores para proveer este y otros servicios sociales básicos a los más golpeados de esta crisis y mitigar así lo que podría ser una verdadera catástrofe social.