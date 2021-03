Inquietudes Nacionales

1.- Los resultados del INEC sobre el crecimiento de la pobreza y los datos del empleo muestran una crítica situación socioeconómica del país. Su opinión por favor.

Así es. Confirma el impacto que ha tenido a lo largo de muchos años una política económica que no se ha podido sostener en reglas de aplicación compatibles con las condiciones fundamentales que requiere la inversión privada para convertirse en la semilla germinadora de fuentes permanentes de trabajo.



La continua refundación del país cada vez que se instala un gobierno desconociendo todo lo hecho por el o los anteriores, sin el beneficio de análisis objetivos y serios, ha creado una imagen de un país inestable, de baja confiabilidad, muy poco atractivo para que nuevos capitales encuentren en él una de las mejores opciones para desarrollar proyectos en lo cuales la incorporación de la mano de obra se convierta en el aliado natural del desarrollo compartido.



La insistencia en paradigmas ideológicos sustentados en la confrontación de los miembros de la sociedad (lucha de clases) y no en la búsqueda de aspiraciones o metas comunes, ha dado al traste la posibilidad de contar con una organización económica mayoritariamente formal, convirtiendo a los trabajadores que han logrado engancharse en la estructura moderna en “grupos privilegiados” en lugar de ser lo que les corresponde, parte mayoritaria de una sociedad que se maneja bajo normas de aplicación general.



La falta de un reconocimiento objetivo por parte de muchos estamentos políticos y sociales sobre la evolución del mundo ha llevado al mantenimiento de estructuras jurídicas sustentadas en teorías incapaces en ofrecer niveles superiores de bienestar a las mayorías de ciudadanos de una manera tal que, pueda ser reconocida como la alternativa para la marginalidad y la pobreza.



Los modelos híbridos de política laboral que se construyeron a lo largo de los años no fueron capaces de resolver estos delicados dilemas de convivencia social. Sólo dilataron su tratamiento con parches que generaron una configuración enredada y difusa de normas que en muchos casos son contradictorias y permiten la discrecionalidad de los representantes del gobierno en la atención de los problemas.



La crisis de fines del siglo pasado ya fue una severa advertencia de lo que sucede cuando los dirigentes políticos y las élites no son capaces de conciliar puntos de vista, racionalizar sus conductas y más que nada someter sus decisiones a normas éticas. El abuso de los recursos públicos al nivel de descomponer todo el andamiaje institucional con acciones de alta inmoralidad, agravaron las dificultades de encontrar puntos de entendimiento nacional pues se profundizó la división del país con grietas de enfrentamiento que se viven hasta estos días. Para finalmente, con un Estado en situación deplorable y sin recursos, tener la inesperada situación de enfrentar la pandemia que dejó al desnudo las enormes limitaciones en las cuales se asentaba el futuro.



Eso es lo que ha cosechado el Ecuador: una realidad social dura, injusta, alejada en su mayoría de la organización política formal, que vive sin apoyos efectivos que resuelvan las causas de su marginalidad y se ha conformado con “dádivas” ocasionales generalmente emanadas de campañas políticas interesadas en su continuidad como estratos sociales de escasa educación condenados a esa postración.



El tema de la marginalidad, pobreza, formalidad y mejor distribución del ingreso es prioritario, pero no tiene una solución inmediata. Exige mucha perseverancia. Compromiso firme e identidad en el uso de instrumentos para su mitigación. Ningún país ha salido de esta trampa social sin esfuerzo, comprensión y consistencia, ni lo ha logrado de la noche a la mañana.



2.- ¿Qué acciones debe llevar adelante el siguiente gobierno para tratar de cambiar esta situación?



El estado de la nación demanda la concertación de una mayoría clara de los diversos lideres nacionales (políticos, laborales, sociales, empresariales, profesionales) en sostener principios de manejo de los recursos públicos con responsabilidad, transparencia, eficiencia, dentro de límites que hagan del Estado el ejemplo de un gestor económico y social que no ocasiona tensiones en los otros actores económicos con su conducta dilapidadora o desequilibrada.



Sin un Estado (gobierno y demás instituciones publicas) con sus cuentas en orden, gastos confiables y permanentemente valorados por sus resultados, es muy difícil ofrecer un futuro razonable para los ecuatorianos. Esta es la gran prioridad, que obviamente le debe llevar a concentrar sus acciones precisamente en los campos sociales (educación, salud, bienestar) con programas de solución al subdesarrollo biológico y educacional que son las lacras de la realidad actual. Eso significa dejar de hacer muchas cosas de oropel. Volver austero al uso de los recursos. Tener los suficientes servidores públicos (no más), bien formados y con profunda formación ética.



Hacer de la ley la regla que todos la cumplen y tener a las instituciones configuradas con profesionales que responden al interés colectivo y no al circunstancial del gobierno.



Si esto se consigue, lo demás vendrá por añadidura, pues el país tendrá una alta reputación y eso tiene un valor incalculable. Obviamente, el trabajo de romper esas visiones divisionistas, de recelos, que llevan a tener una colectividad que desconfía de todo y de todos, parte del ejemplo con el cual deben actuar las élites, desde su propia viva privada, el cumplimiento de obligaciones con el Estado, las relaciones interpersonales, así como por parte de quienes tienen representación popular o política.