Nuevas tasas de interés

La discusión sobre cómo se definen las tasas de interés en Ecuador ha comenzado y eso es saludable, ya que el sistema vigente es confuso y ha causado distorsiones en el mercado.

Mientras en el resto del mundo los bancos centrales están bajando la tasa de interés para enfrentar la pandemia -a través de créditos más baratos para reactivar la eeconomía-, en Ecuador las tasas se mantienen invariables y en niveles que complican la reactivación de los negocios, sobre todo de los más pequeños, que no pueden acceder a créditos en el mercado internacional.



En medio de la pandemia, los bancos centrales están flexibilizando su política monetaria con varias medidas: emisión de dinero, operaciones de mercado abierto y reducción de tasas de interés.



En dolarización, la primera opción no cabe, ya que Ecuador renunció a tener un instituto emisor desde el 2000. Sin embargo, las otras alternativas siguen vigentes, pero no se han utilizado porque el Banco Central no tiene reservas y sus balances necesitan pasar por un proceso de saneamiento.



El Banco Central cree que si tuviese mayores reservas podría salir al mercado y comprar papeles del Estado o de las empresas privadas para inyectar liquidez en la economía y reactivar los negocios. Aquello sucederá después de un buen tiempo, ya que primero deberá cobrar los créditos al Gobierno y fortalecer sus reservas.



Entonces, la opción que queda es hacer un manejo eficiente de las tasas de interés, las cuales se encuentran fijadas actualmente por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que utiliza criterios poco transparentes para determinar las tasas.



El Banco Central informó hace una semana que había enviado a la Junta de Regulación Monetaria una propuesta para mejorar la segmentación de tasas de interés. Actualmente hay 22 segmentos y la propuesta es que bajen a 12.



Si bien eso puede ayudar a simplificar la telaraña que se ha formado durante más de una década, el tema de fondo es transparentar el cálculo de los tipos de interés y hacerlo con parámetros técnicos.



El mercado nacional está ansioso de que bajen las tasas de interés en todos los segmentos del crédito. En la actualidad, y dependiendo de los 22 segmentos, las tasas oscilan entre 4,99% y 30,5%.



Ya que las tasas de interés reflejan el precio del dinero en el tiempo, lo primero que se necesita es identificar los factores que determinan ese precio. La banca privada cree que las tasas pasivas, el flujo de recursos que ingresan al país y la deficiente normativa han llevado a las tasas de interés al nivel que se encuentran actualmente.



A lo anterior habrá que sumar la eficiencia o ineficiencia de las propias entidades financieras, que se refleja en los márgenes de intermediación, es decir, la diferencia entre las tasas que cobran a los clientes y las que se pagan a los ahorristas.

El país requiere que las nuevas reglas reflejen al menos tres conceptos clave: transparencia, competencia y eficiencia.