El mejor mes del 2020

Octubre ha sido un buen mes para las exportaciones ecuatorianas. De hecho, fue el mejor desde que estalló la pandemia del covid.

Si bien el covid-19 ha golpeado con fuerza la economía del país -se prevé una contracción del PIB del 8,9% este año-, el sector exportador privado ha desarrollado cierta inmunidad ante la crisis.



Las cifras publicadas por el Banco Central la semana pasada muestran que las ventas de octubre tomaron un nuevo impulso, ya que más productos tuvieron un mejor desempeño. Pero además, las exportaciones totales del país aumentaron por primera desde el inicio de la pandemia.



En octubre pasado subieron 3% y ese desempeño tiene un doble mérito, ya que las exportaciones del sector privado lograron compensar la caída de las ventas petroleras, las cuales siguen débiles, no solo por los menores precios del crudo sino también por la menor producción local.



Las ventas totales de octubre pasado sumaron USD 1 800 millones, unos 60 millones más que igual mes del 2019. Desde que empezó la pandemia en el país no hubo un solo mes en que las exportaciones totales hayan crecido respecto al año pasado. Por eso, lo ocurrido en octubre pasado marca un punto de quiebre en el comercio exterior, ya que las empresas privadas están demostrando que el sector exportador puede jugar un papel muy importante en la reactivación de la economía nacional.



Excepto abril, las ventas del sector privado siempre han sido positivas en el presente año, gracias al desempeño de materias primas como banano, camarón, cacao, abacá, madera, pescado y productos mineros.



Octubre fue un gran mes para estos productos, pero también para frutas, jugos en conserva, harina y enlatados de pescado, químicos, manufacturas metálicas, prendas de vestir, elaborados de banano, extractos y aceites vegetales, entre otros.



Crecer en medio de la pandemia es algo positivo. Y cuando ese crecimiento es a tasas de dos dígitos es aún más destacable. Eso fue lo que ocurrió con los productos no tradicionales, cuyas ventas subieron 15% en los diez primeros meses del 2020 respecto a igual período del 2019. Y solo en octubre pasado repuntaron 45%.



El producto estrella de las exportaciones no tradicionales en este año ha sido la minería, que quintuplicó sus ventas en entre enero y octubre, totalizando USD 646 millones. Ese monto está por igualar a las flores, que sumaron 696 millones.



En la actualidad, la minería ya es uno de los puntales de la economía nacional, aunque también hay otros con buen desempeño como el abacá, la madera, las frutas, los jugos en conserva y los elaborados de mar.



Las mayores ventas del sector privado, así como el pobre desempeño del sector petrolero está generando un efecto positivo, ya que el sector externo ahora depende más de las empresas privadas. Hasta el año pasado, 61 de cada 100 dólares llegaron al país por la exportación de productos del sector privado. En octubre subió a USD 74.