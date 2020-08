Sí hay liquidez, pero inmóvil

Durante la pandemia no ha faltado liquidez en la economía ecuatoriana. Es más, ha aumentado, según las cifras del Banco Central.

Previo a la pandemia había alrededor de USD 58 000 millones de liquidez y en junio pasado aumentó a 59 000 millones.



Debido al confinamiento que se estableció desde mediados de marzo pasado, el dinero dejó de moverse. Gran parte de los negocios cerraron sus operaciones o funcionaron a medias, la gente se quedó en casa y el flujo normal del consumo y del crédito se alteró notablemente.



La liquidez que existe en la economía nacional tiene dos componentes básicos. El primero es lo que se denomina oferta monetaria, que no es otra cosa que el dinero en estricto sentido, es decir, billetes, monedas y depósitos en cuenta corriente en las entidades bancarias, los cuales se pueden retirar con la presentación de un cheque.



El segundo componente de la liquidez es el denominado ‘cuasidinero’, que es algo muy parecido al dinero, pero tiene algunas características que lo diferencian. Este cuasidinero corresponde a las captaciones que realizan varias instituciones del sistema financiero que, sin ser de liquidez inmediata, suponen una segunda línea de medios de pago a disposición del público. El cuasidinero está formado por los depósitos de ahorro, plazo, operaciones de reporto, fondos de tarjetahabientes y otros depósitos.



Entonces, la liquidez que existe en la economía es la suma de la oferta de dinero y el denominado cuasidinero, pero en ambos casos sirve para facilitar las transacciones que realizan las personas y las empresas.



Ahora, si la liquidez en la economía ha subido, ¿por qué estamos en una crisis sin precedentes? La respuesta está en la paralización de buena parte del aparato productivo del país, a causa de la pandemia.



Paradójicamente, la medida que se requiere para reactivar la economía ecuatoriana no está en manos del Ministerio de Finanzas sino en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, que es quien decide las restricciones de movilidad, la apertura de los negocios, los horarios de atención al público, etc.



Las decisiones del COE, que obedecen al control y mitigación de la pandemia del covid-19, tienen un efecto directo en la economía del país y en su reactivación, porque un negocio semi paralizado produce menos, contrata menos gente y paga menos impuestos al Servicio de Rentas Internas, lo que termina afectando también a las arcas fiscales. Y un Gobierno con menos recursos no puede pagar los sueldos completos a los servidores público ni a los proveedores del Estado, lo que ha llevado al Ministerio de Finanzas a inventarse medidas polémicas, como pagar a los proveedores con papeles del Estado.



La liquidez que existe en el país debe empezar a moverse a través de créditos a las empresas y a las personas, en mejores condiciones de plazos y tasas de interés. Pero para que eso suceda lo primero es acelerar la apertura de la economía nacional.