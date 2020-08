60 enjuiciados en la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dio a conocer que aproximadamente 60 de los 137 miembros de ese organismo enfrentan procesos judiciales, pero que no todos los casos se han originado durante el actual período legislativo.

Esos asambleístas están sometidos a indagaciones por presunciones de diversos delitos, como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado, concusión, delincuencia organizada, asociación ilícita, usurpación de funciones públicas, adquisición fraudulenta y mal uso de carnés de discapacidad, etc., lo que demuestra el nivel de descomposición en el que estarían implicados, pero, al mismo tiempo hay que dejar constancia que la mayoría de legisladores han demostrado transparencia y honorabilidad en sus actuaciones y, por tanto, no puede ni debe generalizarse el desprestigio que soporta esa Función del Estado, que se refleja en las encuestas y en la percepción de buena parte de la opinión pública.



Varios sondeos revelan que tan sólo entre dos y tres por ciento de ciudadanos consultados confían en la Asamblea y 57% no confía nada, ante lo cual los jefes de bloque han resuelto impulsar una agenda para rescatar la reputación del Parlamento.



Pero también están sometidos a la acción de la justicia numerosos servidores públicos pertenecientes a diversas dependencias. Entre otros casos, el ex presidente de la República, Abdalá Bucaram, que vuelve a los tribunales, esta vez junto a sus tres hijos, prófugos y acusados de negociados de insumos médicos, asociación ilícita, envío de dinero a paraísos fiscales, “de conformar un grupo estructurado para planificar actos delictivos”, etc. Inclusive les salpica la muerte de un israelí, con el que realizaban negocios algo sospechosos. Otro ex mandatario, Rafael Correa, fue condenado ya a nueve años de prisión en el Caso Sobornos, por el que están implicados numerosos ex funcionarios y empresarios y está pendiente el enjuiciamiento por el secuestro del ex asambleísta Fernando Balda.



El ex vicepresidente Jorge Glas guarda prisión acusado de sobornos y está sometido a otros procesos y su sucesora María Alejandra Vicuña también fue sentenciada a un año de cárcel, por concusión, y al pago de una indemnización de 173.118 dólares.



El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, está sindicado por la obtención y utilización fraudulenta del carnet de discapacidad y el anterior presidente de tan cuestionado organismo, el ex religioso Carlos Tuárez, se halla preso por la “venta” de cargos en la Aduana, en la Dirección de Aviación Civil, etc.



Con este panorama lóbrego y ante la situación caótica que atraviesa el país en los aspectos económico, ético, sanitario y social es indispensable que la ciudadanía reflexione desde ya en las elecciones próximas, para no tener que lamentar luego el comportamiento indebido de nuevos mandatarios, legisladores, etc.