Anomalías en el Municipio

Vale la pena recordar la proverbial honorabilidad de los alcaldes, ediles y funcionarios municipales de Quito, que, con pocas excepciones, tan pronto como asumían sus cargos, contraían el compromiso de trabajar en equipo y con transparencia por el engrandecimiento de la urbe. Lamentablemente esa norma se ha resquebrajado desde hace algún tiempo y, de acuerdo a la expresión de moda, “hay indicios” de que parte de la Administración Municipal se ha contagiado de la tan extendida plaga de la corrupción.

El alcalde Jorge Yunda solicitó a las autoridades de control que investiguen las irregularidades denunciadas y que se castigue en forma ejemplar a los culpables, “caiga quien caiga”, pero él es acusado de “lavarse las manos”, pues, la delegación de funciones no exime de responsabilidad, y los implicados son sus subalternos, designados por él.



La Contraloría estableció responsabilidad penal en el contrato suscrito entre la Empresa Municipal de Obras Públicas y el Consorcio Repavimento Quito, para la reparación de 150 kilómetros de calles de esta capital por usd 30’ 126 653. Se anotó que las anomalías comenzaron el día que se decidió contratar la obra y el Gerente de la Epmmop invitó directamente a Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A.(Inmosolución) para que presente su oferta y esta compañía fue representada por el mencionado Consorcio, del que es accionista el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y cedió parte de los trabajos a Geincosolution Cía. Ltda. y Herdoíza Crespo, acciones que violan la Ley de Contratación Pública.



La Contraloría verificó también que varias Administraciones Zonales han adjudicado, así mismo “a dedo”, amparadas en la cuestionada figura de régimen especial, millonarios contratos a las mismas compañías.



Por otra parte, la Fiscalía investiga supuestos sobreprecios en la adquisición de 100.000 pruebas de detección de covid-19 por parte de la Secretaría Municipal de Salud a la empresa Salumed S.A., por USD 3’700 000, “para variar”, bajo la modalidad de régimen especial, y pese a que, como acusó una edil, fue la oferta más cara. El primer embarque llegó en presencia del Alcalde, quien insiste en que tampoco ha tenido nada que ver en esta negociación, que incluyó kits de detección del covid-19, equipos de laboratorio y capacitación al personal para el procesamiento correspondiente.



Un caso delictivo registrado hace pocas semanas, que demuestra que no hay la debida seguridad en el manejo de fondos, es el desvío fraudulento de USD 1’300 000 de la Empresa de Agua Potable, mediante correo electrónico. El Burgomaestre informó que se han recuperado ya USD 1’200 000.



Ojalá esta vez no impere la impunidad, pues, hay el antecedente de que en la Administración Municipal anterior colocaron grillete a un concejal por extorsionar a numerosos taxistas para otorgarles permiso de funcionamiento y todo quedó en el olvido.