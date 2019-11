Conservadores vs liberales

Lamentablemente la Corte Constitucional ha negado la posibilidad de despenalizar el aborto por violación a través del veto presidencial a la reforma al COIP, en lo que constituye un duro revés para las niñas y mujeres víctimas de tan execrable hecho, lo que ha generado, nuevamente, un encendido debate a favor y en contra de la despenalización, mostrando los diferentes valores que dividen a los ecuatorianos.

Los valores son ideas, creencias o normas morales de las personas y que influyen en como concebimos la libertad, la justicia, la igualdad o las diferencias y a las que intentamos ajustar nuestros comportamientos. Cuando son compartidos ampliamente por los ciudadanos de un país configuran su cultura. Los valores se pueden dividir en socialmente liberales y socialmente conservadores. Los primeros conciben a la libertad de las personas como absoluta, siempre que no choque con la libertad de otros y, por ende, justifican las orientaciones sexuales diversas, la eutanasia o el aborto, por ejemplo; mientras que los segundos, generalmente guiados por cosmovisiones religiosas en las cuales los seres humanos no somos dueños de nosotros mismos y nos debemos a un espíritu superior que decide que está bien y que está mal, se niegan a justificar dichos comportamientos.



Ronald Inglehart, politólogo estudioso de los valores, sostiene que cuando la seguridad económica y física están mayormente garantizadas, se le da más importancia a la libertad de elegir como vivir la vida, generando cambios hacia valores más liberales, mientras que en sociedades en que el desarrollo económico es incipiente, la movilidad social es escasa y los niveles de seguridad física son bajos, la religión, con su promesa de una recompensa futura, es el refugio para encontrar la felicidad, reforzando un sistema de valores conservadores y fomentando la intolerancia.



También sostiene que a medida que aumenta el nivel educativo, la concepción religiosa tradicional da paso a perspectivas más laicas, convirtiendo a la libertad individual en el bien supremo del ser humano.



De acuerdo con el Barómetro de Las Américas de Lapop, la mayoría de ecuatorianos tenemos valores conservadores, con una oposición mayoritaria al aborto o al matrimonio igualitario y una alta intolerancia, pero cada vez hay más personas con valores liberales, sobre todo entre los más jóvenes, lo que poco a poco está transformando la cultura mayormente conservadora del país en una más liberal.



Así, más allá del golpe que significa la negativa de la Corte a los derechos humanos de mujeres y niñas, no falta mucho para seamos mayoría quienes pensamos que en caso de que se embaracen por causa de una violación, tienen el derecho a terminar con ese embarazo sin ser perseguidas ni re victimizadas.