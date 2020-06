Proteccionismo vs. desarrollo

El libre comercio, si se desarrolla con prácticas transparentes y confiables, es una herramienta para alcanzar el crecimiento y progreso social en una economía abierta y ayudará a construir un desarrollo sostenible. El intercambio comercial justo debe, por tanto, garantizar equidad y transparencia. Los gobiernos deben desarrollar normas y las empresas prácticas que permitan traducir esas garantías en realidad.

En pleno siglo XXI no logramos sacudirnos de prácticas heredadas del modelo cepalino de Raúl Prebisch que hasta los años 80 basó el desarrollo en la industrialización por sustitución de importaciones, la orientación hacia el mercado interno y una fuerte intervención estatal, que si bien permitió a la región alcanzar una tasa de crecimiento alta y una mayor participación en la economía mundial de la mano de un incremento del empleo urbano, fue insuficiente para reducir la pobreza, acentuó las diferencias sociales, descuidó el desarrollo de la agricultura y dio origen al crecimiento del sector público y la excesiva intervención estatal.



El desarrollo hacia adentro y la intervención estatal resultaron una combinación letal que condujo a la imposición de medidas proteccionistas, caracterizadas por niveles arancelarios prohibitivos y hasta estrafalarios pensados para proteger industrias ineficientes que, sin ninguna proyección de exportación, se condenaron a explotar “su” mercado en perjuicio del consumidor. La investigación y desarrollo en ciencia y tecnología resultaron innecesarias y los conceptos de productividad y competitividad inexistentes. El modelo cepalino fracasó porque no construyó un desarrollo sostenible.



El Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que dio origen a la Organización Mundial del Comercio, OMC, en enero de 1995, impone una serie de acuerdos y textos jurídicos que tienen por objeto “la apertura del comercio en beneficio de todos”. Las condiciones de acceso a la OMC obligaron a desmontar estructuras proteccionistas reemplazándolas por normas que aseguren un comercio justo y transparente.



El Ecuador - primer país en adherir a la OMC sin haber sido parte del GATT - desde 1995 debió apresurar el desmonte del proteccionismo que había iniciado tibiamente por imposición de acuerdos regionales como la Comunidad Andina, CAN, hoy obsoleta.



Así, las medidas de defensa comercial, en tanto se ajusten a las normas del comercio multilateral, no deben tratarse con dogmas aperturistas ni identificar con regímenes políticos, eso no conduce a nada. Lo importante es asegurar que nuestras normas y prácticas (públicas y privadas), aseguren un comercio libre en condiciones de equidad y transparencia para ir hacia el desarrollo sostenible, pues la historia nos enseña que el proteccionismo es incompatible con el desarrollo.