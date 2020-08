Los candidatos y sus piruetas

El aporte de los ciudadanos que deciden aceptar una candidatura o auto proclamarse como tales, responden a dos pilares de la democracia: libertad política y derecho de expresión. La libertad política implica la diferencia entre lo que se quiere hacer y lo que se puede según la ley. En el entorno actual es probable que se considere que algunas candidaturas presidenciales son propias de un espectáculo artístico, preludio de un circo; sin embargo, es el ejercicio de la libertad política, sin miedo al ridículo o la chanza. Solo deben someterse a la legislación electoral y denunciar si hay cortapisas previas a los comicios. Debe evitarse lo que sucedió en algunas dictaduras como la del gobierno militar de 1978 que, ante el pavor de las élites sociales frente la candidatura de Asad Bucaram, decretaron que los presidentes de la República debían ser hijos de ecuatorianos de nacimiento. La pagaron caro, pues ganó la presidencia Jaime Roldós Aguilera y el líder absoluto del CFP, con una inmensa mayoría de legisladores, fue presidente del parlamento. Se discute si para entonces ya se había patentado la expresión: “tiro por la culata”.

La libertad tiene sus costos como esa engañifa de esconderse tras supuestas candidaturas presidenciales para tener la opción de alcanzar dos o tres diputados que, en momentos decisivos, sus votos pueden ser valiosos; desde cargos diplomáticos, hasta la construcción de hospitales como lo de Pedernales. Hay que admitir que las ubicaciones de viejo cuño de derecha y de izquierda, que nacen de la física pero que por sus naturalezas ideológicas son relativas, no varían en ubicación u dirección, son las posaderas de quienes las ocupan las que cambian. Con el devenir de los tiempos modernos los conceptos se han generalizado. Se superaron las identificaciones ideológicas, pero siempre llegan a un punto clave que es el conjunto social o el individuo. Podrán variar las nominaciones que identifican a los grupos sociales, pero la geografía de los salones donde se sentaron jacobinos y girondinos siguen en el mismo sitio. Ahora son más concretas: estatistas o liberales.



El segundo aspecto es el relacionado con la libertad de expresión que comprende todas las formas de comunicación; destaca después de la política, la religiosa. Por eso llamó la atención que se critique a la vicepresidenta de la República por el uso de la palabra en un templo, durante un ritual de la religión que profesa y destinado a los feligreses que comparten su fe. Que se alegue que el Ecuador es un Estado laico no significa que sea segregacionistas ni represor de prácticas religiosas.



Como aliento los candidatos, de todo pelaje, tienen a su favor una fuente inagotable para copiar o repetir como son las once preguntas de la consulta promovida por el PSC. Son tan generales y evidentes las respuestas, que sirven para cualquiera programa de campaña. No se conoce que hayan registrado una propiedad intelectual sobre las mismas; por tanto, son un supermercado con una gran oferta de temas.