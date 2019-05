¿Quién está al acecho?

Es necesario parafrasear la expresión del estratega de Bill Clinton, James Cavile, en la campaña de 1982, aplicarla al Ecuador y contestar con ira: “¡es el populismo, estúpido... !”.

Luego de las elecciones regionales de marzo y el complejo proceso electoral a que está sujeta la reelección para Mauricio Macri en Argentina, se concluye que el fenómeno tan temido y, al mismo tiempo tan votado, del populismo sigue escondido a la vuelta de la esquina.



Pueden variar las circunstancias económicas de manera radical, pero sus cuadros están esperando para emprender nuevas gestiones y, con la experiencia vivida, posibles nuevos desastres. La situación es tan insólita que parece que sus columnas se mantienen, como lo demuestran. Luego del macro sismo continental producido por Odebrecht, que logró elevar el nivel tecnológico de la corrupción a escalas estelares.



Luego de las experiencias es posible concluir que el populismo desarrolló una exitosa estrategia para llegar al poder y luego mantenerse. Siempre contó, en los casos del siglo XXI, con un aliado estratégico como fue la ausencia de partidos o movimientos con liderazgo alternativos. De esa manera, la lucha en las urnas fue seguida de la sistemática captación del poder del Estado. Para estos fines, en Ecuador, se incorporó el Consejo de Participación Ciudadana que se mantuvo a pesar de que la voluntad ciudadana ha sido contraria en dos oportunidades. La primera, en la Consulta Popular cuando, maquiavélicamente, le preguntaron por la sustitución de sus miembros y no por la eliminación de sus funciones nominadoras. La segunda, cuando en las últimas elecciones los votos nulos y blancos alcanzaron el 44%.



Sin embargo, para continuar con el análisis es necesario resaltar que su presencia se asemeja a los primeros tiempos de las repúblicas liberadas de España: Urbina o García Moreno. Por eso es necesario recordar lo sucedido con la Alcaldía de Quito, donde la voluntad popular, expresada en las urnas, ha dado lugar a lágrimas de los perdedores en el muro de los lamentos de la derrota. Si no hay competencia de calidad, el pueblo puede votar hasta por candidatos que, a nombre de Bolívar, icen una bandera que los conduzca hacia el infierno en que se halla Venezuela. De la misma manera, en Quito, un locutor de humor gana la Alcaldía porque el pueblo votó por su propuesta. El problema es que la democracia es dolorosa cuando se pierde en las urnas y es muy difícil aceptar que las causas no están en los otros sino casa adentro.



Es compresible entonces que la redención populista esté en el menú de Argentina o Ecuador. La lección escolar dice: si los otros dan un paso al costado o hacia atrás, podemos ir adelante. Los derrotados deben asumir la honrosa tarea de escribir sus memorias. Como siempre, los tangos de la vieja guardia ayudan: “Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá”.