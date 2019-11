Ser articulista

En pocos días cumplo una década como articulista en este querido Diario. Siento la necesidad y el deber de contarles qué me mueve a escribir un ensayo; es decir, la cocina detrás del guiso.

Recuerdo muy bien haber expresado mi deseo de hacerlo. Lo compartí con Martín Pallares, entonces columnista; en poco tiempo me facilitó el camino. Estaba dentro. No tenía experiencia alguna, solo sabía que quería entablar una relación más directa con lectores no especializados preparando artículos que nos llevasen a pensar, pero sobre todo a escarbar temas no coyunturales, invisibilizados o no tomados en cuenta por la misma prensa o por nuestros mandantes.



Creo que detrás –me di cuenta con el tiempo- mi deseo era perfilar una nueva ética para abordar latentes y angustiosos problemas respecto a la cultura manipulada por el neoliberalismo, a las minorías, a la corrupción, al conocimiento, al (mal) crecimiento de las urbes, a la migración.



No deseaba prender fuego sin animar a buscar soluciones; atizar la llama de la palabra sin llevarla a buen cauce carece de responsabilidad. Pero eran casi siempre aspectos tangenciales de estos grandes y latentes temas los que intentaba poner sobre la mesa; buscar en los resquicios me produce fascinación porque es allí donde a veces puedes encontrar el núcleo de los problemas. Y creo que este aspecto me obligó a escuchar las voces de los más jóvenes, registrar lo que ellos miraban, adivinar qué les hacía diferentes a mi generación sin juzgar, tener los ojos abiertos a los nuevos caminos y respuestas a los mismos problemas, los mismos ciclos vitales. Respetar los vínculos generacionales. Otra de mis obsesiones.



Y poco a poco mi pesada escritura de historiadora que no dejaba de sentirse atrapada en la necesidad de respaldarlo todo a nota de pie, bajo la lupa de la rigurosidad académica, empezó a alivianarse, a liberarse. Empecé a sentir el disfrute de escribir rápida y ágilmente, sin el miedo a la hoja en blanco. De decir lo indispensable y ser hábil para escoger giros o palabras que pudiesen llegar, sin facilismos ni entrampamientos. Era casi como organizar una clase con un ritmo tal que te permite ayudar a impactar sin aburrir, a reírte de ti con los demás, a animar al conocimiento conjunto.



Ah! No hay duda de que el abordar temas no coyunturales y sobre todo positivos: comentar un libro o una película fascinantes, la acción extraordinaria de un colectivo, la invención y articulación de proyectos propositivos, no da votos. Es decir, te leen menos. Me tiene sin cuidado porque es uno de los caminos para crear sociedades que se victimicen menos, que anuncien soluciones, que aplaudan la buena gestión. Hay algo oscuro y cínico en la noción de un lector buscando siempre el revés negativo y los medios alimentándolo.