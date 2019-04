Inquietudes nacionales

1. Ahora que se han elegido los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus personeros, ¿qué se puede plantear en cuanto a austeridad y recorte de la nómina de la burocracia municipal y provincial? ¿No será que una parte del sacrificio de reducir el tamaño del Estado le corresponde a los GADs?

Así es. Por aquí también existen bastantes casos de uso ineficiente de recursos debido a la multiplicación de empleados y obras de relumbrón de escaso valor real, en su mayoría como respuesta a las presiones de los grupos políticos que promovieron las opciones que ganaron la voluntad popular.



Al realizar un análisis amplio de todo el sector público, incluyendo las entidades financieras de propiedad del Estado, es difícil encontrar ejemplos de manejo responsable, con criterio de austeridad, bajo lineamientos de prioridad. Los hay, pero son la excepción. Lo más grave es la falta de conciencia sobre esta realidad y la tendencia inveterada de mirar al gobierno cuando las cosas ya no son manejables.



Una regla simple puede servir de camino hacia la construcción de una organización pública solvente, fuerte, eficiente. Fijar un porcentaje máximo de los ingresos corrientes ( pues los otros- de capital o provenientes de la explotación de recursos no renovables- no pueden servir para esto) que se deben utilizar para el funcionamiento cotidiano de todas las instituciones, preservando un buen margen para crear un nivel importante de ahorro publico que permita auto gestionar la inversión que realizan estas entidades. Crear reglas que midan de forma proporcional la dedicación de recursos a la solución de problemas reales.



2.¿Cómo se puede crear confianza en el ámbito internacional para que vengan inversiones?



Con seriedad y consistencia. Con respeto a la ley y el cumplimiento de los contratos. Con una política respetuosa de la economía y sus principios. En resumen con un compromiso consensuado sobre los pilares básicos de una economía de mercado y una democracia que asegura derechos y atiende obligaciones.



Parece simple, pero en la aplicación aparecen cien mil formas de justificar aquello que molesta a una decisión política del momento o fastidia intereses particulares.



Por eso, un país que no cultive el respeto a la ley siempre ofrece resultados sociales de inferior calidad. Hay países que incluso no tiene una constitución escrita pero que mantienen una tradición de cumplimiento de las normas- costumbre- que han construido a lo largo de muchísimos años y son centros de atracción económica naturales.



3. ¿En cuánto tiempo las cifras de la economía empezarían a mostrar indicadores positivos o con orientación favorable?



Lo hemos dicho en varias oportunidades y lo repito hoy: deberá pasar buen tiempo, varios años, bajo las condiciones actuales, para tener nuevamente una economía vibrante. No hay como hacerlo de otra manera, salvo que se desee y se pueda (?) cambiar el modelo cambiario en vigencia.



Los indicadores tienen que variar de forma paulatina y perseverante. Me refiero a los que recogen los macro equilibrios básicos, pues los relativos a la dinámica productiva y de empleo, tardará más tiempo en verse. El ejemplo de Grecia puede ayudar a contestar la pregunta. Recién el año anterior, luego de más de una década de enormes dificultades, lograron crecer y lo hicieron con muchos sacrificios pero preservando su membresía en el euro.



En el caso nacional, todo depende de cuan certeras y consistentes sean las medidas para recuperar la confianza y cambiar la conducta sobre riesgos a ser asumidos, pero no creo que sea de tan largo plazo como el ejemplo, pero si requerirán varios años hasta volver a tener totalmente desplegadas las velas del crecimiento.



4. ¿Para cuándo debieran hacerse reformas en el ámbito tributario y con qué profundidad?



Están programadas para este año, pues los efectos están expresados en las proyecciones del año 2020. El objetivo es obtener ingresos adicionales entre el 1.5% y el 2% del PIB.



5. ¿Qué opina de la propuesta del ministro Pablo Campana de la disminución paulatina del ISD?

En el Convenio con el FMI constan las criticas a este tributo, cuya eliminación deberá guardar consistencia con toda la reforma tributaria y reducción de gasto establecidas en las metas de los dos años próximos.



6. ¿Cómo considera los plazos y tasas de los empréstitos del staff del Fondo y los organismos multilaterales y cómo se deben emplear, qué parte debe fortalecer la Reserva Monetaria, que parte se debe disponer libremente para disminuir el déficit y cuánto se debe destinar a proyectos sociales, como ha dicho el Gobierno?



Son créditos financieramente muy blandos, de bajo interés y largo plazo que pueden llegar hasta 30 años, según el objetivo que traen consigo.



En el convenio con el FMI, el gobierno tiene libre disponibilidad de todos los recursos que provienen de esa facilidad. Los puede usar en los fines presupuestarios que estime convenientes. Obviamente debe entenderse que por tratarse de deuda, no podrá destinarse al pago de obligaciones corrientes, sino a inversión o repago de otras deudas.



Simultáneamente, el gobierno está comprometido a incrementar sus depósitos en el BCE en un monto cercano a los 2 700 millones hasta fin de año con el objetivo de incrementar las reservas internacionales a un nivel próximo a los USD 5 000 millones (2.5 meses de importaciones). Aquí podría pensarse en usar esos recursos para recomprar una parte de los bonos que el BCE adquirió al gobierno anterior.