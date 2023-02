El odio conduce al desastre

Hace 491 años se publicó una obra clave de Nicolas Maquiavelo: Discursos sobre la primera década de Tito Livio, escrita entre 1512 y 1517, en la cual despliega su visión política y filosófica sobre el gobierno republicano y sus desviaciones tiránicas. Dice que los pueblos, en unos casos, pueden elegir a sus gobernantes por la virtud del bien común, pero en otros casos, por pasiones o porque les prometen aplastar a quienes el pueblo odia o los ve como sus enemigos. El florentino sentenciaba que las pasiones conducen directamente al desastre, «por sabio que sea el favorecido siempre acabará convirtiéndose en tirano», por eso recomendó no dejase llevar por el odio. El elegido por los odios gobernará con las herramientas de la aversión y la amargura.

Indeseable e inapelable realidad es que la política esté dinamizada por las pasiones del rencor, la venganza y el resentimiento como únicos impulsos para el ejercicio de la misma. Entonces, hay que tener cuidado en quienes colocan dichas pasiones como motivación esencial y preferente de la política y del ejercicio del poder.

El politólogo Maurizio Viroli, al recordar el escrito de Maquiavelo, dice a los ciudadanos electores: si actúan motivados por los odios, el elegido por el odio, no tendrá recato en ignorar y aplastar los principios, las leyes o la Constitución, con tal de abatir a quienes odia. «La persona que hemos elegido por odio hacia los demás, volverá el poder que le hemos otorgado contra nosotros». Y esto es precisamente lo que sucedió durante los diez eternos años del correísmo.

Pero no solo es en la política donde hace daño la aritmética del rencor. También a la comunicación social. No cabe ejercer el oficio de periodista desde la animosidad y el rencor. No es periodismo ni investigación, sacar un pedazo de dichos para adjetivar y fabricar narrativas de condena. Periodismo no es exhibir una media verdad cercana a una apariencia y ofrecerla como verdad definitiva.