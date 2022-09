No es odio

Es el argumento simplista de moda: “nos enjuician porque nos odian”, “nos investigan porque nos detestan”, “nos critican porque nos deprecian”. Lo martillan una y otra vez para asumir ese papel de víctima tan fructífero en la historia política reciente.

Vamos a coincidir en que la “opinión” en redes o en medios no es una carta blanca para difundir prejuicios o difamar. No se puede disparar cobardemente tras el escudo de la opinión. Pero no es menos cierto que alzar la voz contra los excesos de una movilización como la de junio-julio, no tiene por qué constituirse estrictamente en un acto de racismo o de resistencia al orden instituido. Ni la Conaie ni la Policía tienen licencias para el atropello.

Pero por estos días, cualquier postura que contradiga al estatus quo impuesto en cada microcosmos es inmediatamente membretada. Al fin y al cabo, acusar de odio a una corriente crítica o a la motivación detrás de un acto legal es un guiño a la manipulación y estamos rodeados de manipuladores. No me sorprendería incluso si en la Asamblea alguna mano agenciosa plantea reformar el COIP o redacta un proyecto de “Ley del Odio” para cerrar más bocas y clausurar procesos. Mientras más ambigüedad haya, mejor.

Por supuesto que son candidatos al desprecio los corruptos, los que trafican con el poder, los que destrozan la propiedad privada, los que matan en las esquinas y los que permiten que los pacientes mueran a las puertas de los hospitales. Espero que no se resientan si la gente no los aplaude. Pero muchos de estos tramoyistas y gestores del desastre saben que intencionalmente confunden la causa con el efecto: no es que los investigan porque los aborrecen, sino que los someten a la justicia porque son corruptos, ineptos o abusivos y todo eso, además, se paga también con el repudio popular.

Y así como emprender una acción crítica o legal contra alguien que actúa mal no constituye necesariamente una expresión de odio, endosar una gestión positiva tampoco es una prueba de amor. A algunos líderes políticos se les olvida que ya no estamos en el colegio.