“Cuando uno busca tan extremadamente los medios de hacerse temer, encuentra antes siempre el medio de odiar” Montesquieu. “Nuestras peores debilidades y bajezas las solemos cometer por causa de las gentes a quienes más despreciamos” Charles Dickens.

Sorprende a la gente, bien intencionada, haberse percatado tardíamente que fue engañada, cuando se presentó públicamente la impactante estrategia política, de “mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes” que fue captada inocentemente por una gran mayoría ciudadana; desgraciadamente esos tres engañosos versos no fueron más que la epidermis de un obeso organismo gubernamental, cuyas entrañas escondían planes preconcebidos para asaltar y aprovecharse de robustos presupuestos de gigantescas obras y de los más variados negocios en construcciones, convenios y contratos.

A pesar del acompañamiento atosigante de una muy costosa y permanente propaganda expuesta en medios visuales y en frecuentes asambleas, que iniciaban con una marcha marcial que relegaba al himno nacional.

Inesperadamente y al comienzo, en medio de dudas e incredulidad, periodistas de investigación y ciudadanos bien informados, algunos testigos de reuniones en las que se fraguaron ilícitos, hasta con trascendencia internacional, superaron el temor con el que la masiva prepotencia gubernamental de ese largo período, atemorizaba a la colectividad y presentaron denuncias valientes y patrióticas. Apareció una oposición decidida con acciones orientadas a frenar la inmensa serie de abusos que afectaron a todas las áreas: profesionales (se canceló a médicos experimentados y se los cambió por tecnólogos cubanos), suspendieron organizaciones gremiales, atacaron a comunidades campesinas, a jóvenes rebeldes, se apoderaron de los ahorros del seguro particular de los profesores, comercializaron en condiciones desventajosas para el país el petróleo, a cambio de onerosos préstamos chinos y a cada denunciante le persiguieron con odio desbordante y cruel, no dudaron en suspender y amenazar con juicio y prisión a la dirigente de los profesores Mary Zamora, injuriaron con ruindad y patanería a la indígena Lourdes Tibán y la Legisladora Cyntia Viteri, persiguieron cuáles hienas hambrientas al periodista Fernando Villavicencio, al legislador Kléver Jiménez y al médico Dr. Carlos Figueroa, los buscaron en sus hogares y rompieron la intimidad familiar, sin respetar a niños y mujeres. Persiguieron al periodista Emilio Palacio, al cantautor Jaime Guevara, secuestraron al denunciante Fernando Balda, no se descubrió quiénes fueron los culpables de los asesinatos del general Jorge Gabela, de Quinto Pazmiño y de su esposa. El odio desmedido, acrecentado por prepotencia y sobrevaloración, fue la expresión común de ese gobierno que se inventó un drama de auto insurrección que fue el pretexto para dar de baja a muchos policías, destruir sus carreras y sus familias. Los ejemplos abundan y necesitan mucha tinta y muchas hojas para poder ser señalados todos; pero no podemos dejar de destacar la irresponsable muestra de odio permitida por la municipalidad, en los festejos de la capital, con demostraciones soeces de irrespeto y vulgaridad.

Es inadmisible constatar que, pese a estas evidencias, hay grupos de fanáticos que, cerrados y enceguecidos, se niegan a ver la verdad, ¿prima la ignorancia o la estupidez? El país debe escoger entre los verdaderos odiadores corruptos y los defensores de la democracia y la honestidad. ¿Quiénes son los odiadores?