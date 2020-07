La nueva llamada

Historia, magistra vitæ –decían mis maestros: “la historia es la maestra de la vida”. Si los estudiantes de hoy aprendieran la historia por lo menos como pudimos aprenderla quienes tenemos ya una larga memoria, descubrirían que una de las causas que provocaron el hundimiento del Imperio Romano fue la corrupción de las costumbres. Podrían preguntarse, entonces, si nuestra sociedad (mucho más frágil que el Imperio Romano) podrá sobrevivir a la corrupción que nos asfixia, y llegarían por sí mismos a una aterrante conclusión.

Si la nuestra siempre fue una sociedad desintegrada, con valores regionales y locales siempre capaces de prevalecer sobre aquellos que hemos llamado “nacionales”; si estos últimos solo pudieron vincularse con las fanfarrias de una narrativa heroica cada vez más olvidada; si han perdurado los caciques que disfrazan a los suyos como honrados comerciantes o mesurados funcionarios; si las contiendas políticas nunca pudieron ocultar su doble fondo; si lo poco que tenemos se está feriando cada día; si descuidamos nuestros bienes más preciados, que han nacido del trabajo o de una naturaleza generosa…, parecería evidente que estamos avanzando sin remedio hacia el peor despeñadero.



Pero no podemos encerrarnos en nuestras zozobras personales olvidando al vecino. Nada puede ser más oprobioso que sucumbir en el mercado infame donde se han puesto en venta no solamente los bienes del estado, sino la esperanza y el futuro de una población siempre engañada. Algo tenemos que hacer, y hacerlo urgentemente. Como un implacable comején, la corrupción ha aniquilado los fundamentos del estado: debemos admitir que ya no sirve, que está desvencijado, y necesita reemplazo y no pequeños parches ni consultas que averigüen lo evidente: es necesario edificarlo otra vez sobre cimientos nuevos.



No será fácil, desde luego. Es preciso pensar que no se trata de repetir la tragicómica “refundación” que tantas veces se ha anunciado desde tarimas ruidosas para embobar a la gente con ramplona oratoria. No. Ahora se trata de la última oportunidad, porque los cambios del mundo podrían generar en el futuro próximo condiciones inéditas que nos impidan conservarnos como la sociedad que hoy somos todavía. Ninguno de los candidatos que se anuncien podrá salvarnos por sí mismo del desastre, y si promete hacerlo, estará mintiendo. Deberíamos ser nosotros mismos, todos juntos, todos a una, como en la escena memorable, quienes tengamos que salvar lo que nos queda.



Por eso es necesario llamar a los mejores ciudadanos (que no serán los que levantan las habituales banderas de una política que perdió el norte y sus valores), para empezar a dibujar el mundo que deseamos y el rumbo que conviene para llegar al puerto que soñamos: esta página es un requerimiento a su saber y a su talento, pero sin duda también a su honradez.