Una nueva constitución (2)

En la entrega anterior se señaló que la Constitución del 2008 tiene contradicciones entre su parte declarativa y su parte pragmática. Los mentalizadores de esa Constitución, con ayuda de los asesores españoles, hicieron esto a propósito, para argumentar a su conveniencia. Su objetivo: concentrar el poder en el ejecutivo y mantenerse en él, mediante pseudo elecciones. Esas contradicciones y algunas leyes derivadas de ella como el Código Integral Penal, han permitido que los sentenciados salgan libres en poco tiempo sin devolver al Estado lo perjudicado. Se desinstitucionalizó al Estado. Los técnicos de carrera de las instituciones, fueron sustituidos por personal sin formación específica, pero incondicionales al gobierno. Se quintuplicaron los cargos del nivel jerárquico superior. Este mal ejemplo fue imitado por los GADs.

La nueva Constitución debe ser corta para que todas las personas la manejen con facilidad. Hay que eliminar la retórica populista. No debe ser reglamentaria. Una Constitución con unos 150 artículos bien estructurados sería suficiente. Es indispensable poner énfasis por igual en derechos y responsabilidades de las personas. Los delincuentes no deben tener más protección que las personas honestas. Esto permitirá generar en el inconsciente colectivo la ética y el emprendimiento. Debe eliminarse la reelección de las máximas autoridades del gobierno, para garantizar la alternabilidad. El número de asambleístas no debe ser mayor a 80. Los partidos y movimientos políticos deben cumplir requisitos rigurosos. El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Solo sirvió para, mediante concursos amañados, elegir contralores, fiscales, jueces, etc., que aseguraron la impunidad del caudillo y sus aliados.

La Constitución debe fortalecer la autonomía de los tres poderes. Tiene que contribuir a la formulación de un plan de Estado sustentable con visión de largo plazo para evitar populismos inmediatistas de derecha o “izquierda” que sirven por igual a las mismas transnacionales.