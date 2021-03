¿Y nuestro Mandela?

El estadista, para cumplir su misión histórica, tiene que desprenderse de su condición de ser humano normal, con sus errores, pasiones, odios y resentimientos, para elevarse sobre todas esas situaciones mundanas, y actuar con serenidad, inteligencia, sabiduría, sumando al proyecto de país, incluso a sus más aberrantes enemigos.

Cuando esto sucede, tal estadista pasa a la historia como dirigente sabio y luminoso, no solo para su pueblo, sino para la humanidad. Uno de esos personajes fue Nelson Mandela, que luego de su encarcelamiento de casi 30 años por su lucha antirracista, por presión nacional y mundial, salió a la libertad, no para vengarse sino para aportar con su partido a la construcción de un nuevo país, sin apartheid, con justicia y democracia, convocando al esfuerzo incluso a sus viejos rivales, en una coyuntura en extremo crítica para Sudáfrica.



Dejemos que el mismo Mandela nos cuente este emblemático hecho: “Sabía que todo el mundo esperaba que albergara resentimiento hacia ellos (los blancos), pero no era así…quería que toda Sudáfrica viera que amaba a mis enemigos, aunque aborrecía el sistema que nos había enfrentado… Quería que quedara claro ante la prensa que el papel de los blancos era esencial para cualquier avance… No queríamos destruir el país para liberarlo, y echar a los blancos devastaría a la nación… Debíamos hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para convencer a nuestros compatriotas blancos de que la nueva Sudáfrica (democrática y no racista) sería un mejor lugar para todos”.



Los halcones en el Ecuador, de derechas, izquierdas y populistas, políticos y periodistas, nos provocan y tientan cada rato a la bronca, en circunstancias donde una chispa podría encender un pajonal listo a arder, debido al aumento explosivo del desempleo, a la tontería e indolencia de unas élites y Gobierno que exhiben la discriminación a través una pésima distribución de las vacunas; al sacrificio de la transparencia de un proceso electoral que acumula dudas por todo lado, y al cansancio de tanto desorden y falta de gobierno. Sí, cualquier chispa puede desatar el incendio, pero el problema para los pirómanos es que el fuego también les puede alcanzar con facilidad.



Por fortuna, el último proceso electoral señaló que el 70 % de ecuatorianos está cansado de la confrontación inútil, del lenguaje ofensivo y del odio. No concibe que con la división se superen los graves problemas que tenemos. Sabe que solo con la unidad, la reconciliación y el establecimiento de metas concertadas y concretas a corto, mediano y largo plazo saldremos adelante.



El Ecuador del 2021 demanda de élites que lo levanten con la no violencia, la interculturalidad, la dignidad y la democracia radical. Requerimos de un liderazgo democrático y abierto que aprenda de Mandela, de nuestra realidad e historia. El país está amasando ese liderazgo.