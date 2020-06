Nuestra nueva anormalidad

Nos movemos en un relativismo total alrededor de la pandemia y sus efectos. Y no es para menos. Mientras unos piensan que, si el problema sanitario se agrava, será necesario regresar al confinamiento, otros como el Secretario del Tesoro de Estados Unidos sostienen que, si algo se ha aprendido en esta pandemia, es que cerrar la economía provoca más daño.

En lo que existe acuerdo es en que la crisis ya tiene y tendrá un altísimo costo, y que será mayor en países y regiones con economías primarias, endeudados y sin ahorros.



Tampoco se puede afirmar que el confinamiento nos haya servido para hacernos mejores personas o nos haya obligado a ponernos en los zapatos ajenos. Lo que sí se sabe es que en la pandemia mucha gente se ha vuelto más pobre y que la brecha tecnológica se ha acentuado, con todo lo que significa para la educación -base de cualquier cambio- y el trabajo.



También nos ha quedado claro que la corrupción y los sociópatas que la practican no se detienen frente al dolor ajeno. Al contrario, se sienten más poderosos al creerse lo suficientemente inteligentes para hacerse del botín más disputado, sin que lo que les suceda a las otras personas importe para nada.



Otra lección es que, mientras algunos se esmeran por ayudar a través de acciones pequeñas o grandiosas, otros sacan lo peor de sí mismos en la crisis. Está la profesora que va a buscar a sus alumnos en bicicleta y está quien, valiéndose de sus entronques políticos, hace el ridículo al huir en una avioneta y luego se declara loco frente a la indagación.



Así estamos. Y todo indica que más o menos en estas nos encontrará la campaña electoral, incluso si las votaciones generales se retrasan un mes. Hemos visto pocas acciones políticas constructivas y muchos actos destinados a destruir a los competidores que pudieran estorbar en la línea de partida. Menos mal que, en medio de este todos contra todos, los actos de corrupción de varios políticos están quedando en evidencia.



Con la pandemia de robo que ha desatado el covid-19, la Fiscal tiene hoy más trabajo pese a la falta de recursos humanos y económicos y a sus dudas frente a la acción de los jueces, sobre todo en la manera en la que utilizan la prisión preventiva en casos de corrupción. El porcentaje de aplicación, dice Diana Salazar, es mucho menor en delitos comunes que en los de cuello blanco. ¿Está claro?



Se necesita, entonces, un candidato inmune. No va ser fácil aferrarse a la fórmula de ‘gustar, ganar y gobernar’, que parte de la idea de que quien se postula solo tiene que sintonizarse con el discurso del votante, y después ya se verá. Tampoco se ve factible la fórmula exitosa de Donald Trump, que se basa en una comunicación asertiva alrededor, no tanto de lo que dice, sino del modo en que lo dice.



¿Quién está en posición de patear el tablero, de sacar lo mejor y no lo peor de nosotros?