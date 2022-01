La pandemia del Covid 19 (todavía lejos de acabarse) ha dejado en evidencia algunos problemas que ya cargábamos a nuestras espaldas, pongo por caso la pobreza y la inequidad de nuestro país y de otros muchos países del mundo, pero también ha difuminado otras realidades que, si algún día la pandemia es controlada, volverán a aparecer con fuerza (me refiero especialmente a los migrantes y refugiados).

Podemos mirar hacia otro lado, levantar muros y cerrar puertas, devolver a la gente en caliente y negarles a todos los ilegales el pan y la sal. Triste sería porque, más allá del derecho que todos tenemos de buscarnos la vida, puede que algún día también nosotros tengamos que hacer de nuevo la mochila del vete a donde puedas… No perdamos la memoria.

Hoy, ante el dolor de tanta gente que tiene que dejar casa, familia, tierra y cultura, estamos llamados a construir un “nosotros” cada vez más grande. La presencia de “extraños” siempre crea inquietud y miedo. Tanto el evangelio cuanto una ética humanista nos invitan a ensanchar el horizonte de la amistad y de la fraternidad. Extraño no es el diferente, sino aquel que nos hace daño, humilla y desprecia. A veces, el extraño vive a nuestro lado. La vacuna que hoy la familia humana necesita es salir de un nosotros pequeño, reducido por fronteras e intereses políticos y económicos, un nosotros que acaba ahogando la condición humana.

La pandemia nos ha hecho mucho daño y, sin embargo, no ha dejado de ser un tiempo de aprendizaje: hemos aprendido a constatar que todos estamos interconectados, que compartimos destino y viaje, que compartimos el mismo barco en medio de muchas tormentas y no pocas esperanzas. Todos somos responsables de la vida de quienes nos rodean. El papa Francisco insiste en ello: “Migrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad, comparten el mismo deseo legítimo de conocer, tener y, sobre todo, ser ‘alguien’”. Ojalá sepamos construir un “nosotros” tan grande como la esperanza de los pobres.