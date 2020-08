Hace muchos años acepté apadrinar a una niña cuyo padre ocupaba un cargo muy modesto en cierta institución. Al hacerme entrar a su casa, entre gozoso y azorado, el hombre se disculpaba constantemente, como si al mostrarme sus pobrezas estuviera ofendiéndome, y trataba de explicarme que su modesta casita, hecha con sus propias manos, aún no estaba terminada, pero que la tuvo que ocupar así “hasta mientras”, porque “así hay que acomodarse”.

Aquellas expresiones de mi lejano compadre hablaban del tesón que había puesto en dar a su familia lo mejor: “hasta mientras” hablaba con fuerza de lo provisional y pasajero, pero anunciaba al mismo tiempo el futuro final ya concluido. Por desgracia, no todos han hablado en el pasado y el presente con la misma limpieza.



El estudiante que no se afana por saber sino por un diploma, por ejemplo, “calienta” sus apuntes “así nomás, hasta mientras”, hasta pasar el examen, y espera el momento en que su dócil apariencia pueda cambiarse en insolente altanería. Así el avispado encuentra la manera de instalarse en el lugar más cómodo sin haberse esforzado demasiado, y va haciendo remiendos en su vida hasta que consigue filtrarse en las entidades del Estado, en los tribunales y en la Asamblea, en el gobierno y en los municipios, en las entidades de cultura y las universidades, en las casas de salud y en los medios, en la Policía y en las órdenes religiosas. Y tanto ha repetido esta aventura, que ha conseguido hacer del Ecuador el reino de la mediocridad, del “hasta mientras”, del “así nomás”, del “hay que acomodarse”. Por eso tenemos servicios mediocres, cultura mediocre, política mediocre, vida mediocre y llegamos casi siempre a una muerte mediocre.



A nadie debe extrañarle, por tanto, que el sistema electrónico que se usará en el proceso electoral no sea confiable, que está “así nomás”, aunque tendrá que usarse “hasta mientras”, porque “hay que acomodarse”. Y a nadie debe sorprenderle tampoco que una miríada de movimientos mediocres, en lugar de unirse por tendencias para presentar candidaturas respetables, como son unas pocas, procedan como si se tratara de un concurso de belleza, y hagan desfilar por una pasarela imaginaria a una multitud de ilustres desconocidos, dejando ver, de rato en rato, algunas caras conocidas por haber comparecido ante los jueces sin que sus abogados hubieran podido demostrar su inocencia. Pero, aunque todos saben que tales desconocidos solo alcanzarán los votos de su familia, no importa, porque “hasta mientras hay que acomodarse”; lo que de veras importa es la “negociación” que precede a la segunda vuelta. Desde ahí, la distancia a jugosos pactos que bordean el delito ya no es grande. ¿No decían que la democracia es el menos malo de todos los sistemas, o sea, el mejor? Corruptio optimi pessima, dicen que dijo San Jerónimo: “La corrupción de lo mejor, es lo peor”.