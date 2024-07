El ambiente de confrontación permanente, que nos invade, enrarecido por ambiciones personales y grupales que se imponen a las urgencias nacionales, oculta la incomparable belleza natural de nuestra patria, trazada por mosaicos de construcciones coloniales y modernas en las ciudades principales y en las típicas pintorescas poblaciones y caseríos, caracterizadas por las peculiaridades de cada región: insular, litoral, la sierra con sus páramos y colosales nevados, el verde y extenso subtrópico y la selva oriental cruzada por torrentosas redes fluviales pegadas a una vegetación sonora con sinfonías interminables y multiplicidad de colores de aves, reptiles, mariposas, tigrillos, pumas y papagayos.

La incomprensión y el odio fratricida, convertidas en escafandras que encarcelan el espíritu solidario, lo cubren con la politiquería insensible, con la corrupción, el delito y desorientan a nuestro pueblo, que en una gran mayoría, está conformado por campesinos y ciudadanos buenos, amables y generosos. Muchos son los extranjeros que han compartido nuestro suelo y nuestro aire y expresan agradecidos el haber tenido esta agradable oportunidad; ha sido impresionante la despedida del Ecuador, del embajador de los EE. UU., Mike Fitzpatrick, en la que expresa su admiración por las majestuosas montañas andinas, a las que asemeja con la grandeza de las oportunidades que brinda este lindo país. Manifiesta haber encontrado, en sus ascensionismos, grietas enormes semejantes al crimen organizado y a la corrupción, pero está convencido que el Ecuador logrará la resiliencia de sus instituciones, y la recuperación de la paz, la libertad y la democracia, pues su gente tiene la capacidad y la tenacidad de luchar para conseguir el bienestar de todos sus ciudadanos. Afirma haber sido testigo de los logros alcanzados por gobiernos locales, por la sociedad civil y por jóvenes que están comprometidos a mejorar sus comunidades y su futuro. Declara que el Ecuador es fuerza, belleza e inspiración y que lo lleva en su corazón.

Varios viajeros, que recorren el continente y que han hecho escala prolongada en nuestro país, han publicado videos en los que emiten expresiones sentidas y emocionadas con respecto a la hermosura natural que nos rodea. El llanto acompaña a la tristeza con que se alejan, mientras ponderan los encantos que vivieron, los paisajes que admiraron, la variada y deliciosa comida y la amabilidad de la gente.

No es justo que sean extranjeros los que reconocen la grandiosidad de nuestra patria, a pesar de la incesante y destructiva propaganda de los actos delincuenciales, de la narco política y del crimen organizado que copa los noticieros, las redes y la información que salen, al exterior, a otros lares que, a pesar de ser víctimas de similares acontecimientos, los ocultan estratégicamente para no ahuyentar al turismo, como ha sucedido en nuestro medio, así lo demuestra el listado de los diez países sudamericanos que se benefician del turismo, en el que no está, ni siquiera incluido, el nombre del nuestro, constan Venezuela, México, Colombia. Perú, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Costa Rica. La esperanza de un futuro de paz, armonía y positivismo clama por un cambio de conducta de los políticos, del gobierno, del pueblo y de cada uno de nosotros. Seamos solidarios, engrandezcamos al Ecuador, terminemos las luchas fratricidas, evolucionemos con la colectividad y no anhelemos conseguir, con desesperación y a cualquier precio, como objetivo único, el poder y el perdón a los delincuentes; nos preocupemos por dotar de la infraestructura que potencialice el valor de los preciosos tesoros que nos han dotado Dios y la naturaleza y busquemos el equilibro social y humanitario que llegue a los compatriotas necesitados que arriesgan su vida familiar en aventuras desesperadas, peligrosas y generalmente fallidas, en la búsqueda angustiosa de mejores horizontes.

Destaquemos los logros de los ecuatorianos en las ciencias, en el arte y en el deporte. Exaltemos los nombres de esa pléyade de triunfadores en las distintas disciplinas, reconozcamos el tesón, el profesionalismo y la entrega de la Selección Nacional de Fútbol que, con civismo y gran emotividad, coreó las sagradas notas del Himno Nacional, como preámbulo a la destacadísima actuación que le permitió empatar con el equipo campeón mundial reinante, Argentina

Nos regocijemos de la grandeza de nuestra patria y luchemos porque se imponga la racionalidad, que culminen las parcializaciones ilógicas de instituciones que, en lugar de respaldar a los justos y castigar a los delincuentes, llegan a conclusiones totalmente opuestas. No es justo que la grandiosidad de nuestro terruño siga opacada por la ceguera de políticos, asambleístas y funcionarios que no comprenden que la patria necesita de su trabajo honesto, para proyectarla al mundo como el tesoro rescatado con la acción férrea y sincera de sus hijos.