¿En manos de los militares?

La cúpula de las Fuerzas Armadas ratificó el último jueves su apoyo a Nicolás Maduro. ¿Podemos entonces inferir que su Gobierno de facto gozará de larga vida? No, por el contrario, parece que tiene sus días contados.

Era previsible la declaración de apoyo del alto mando militar. Los veinte años de chavismo han conseguido la fidelidad de los militares por medio de la participación castrense en todas las instancias institucionales, sobre todo en las económicas, desde el negocio petrolero hasta la importación y distribución de alimentos; y por la alianza, con asesoría cubana, entre los militares y el partido político gobernante. Las prebendas con las que cuentan los jefes son el más eficaz incentivo para defender la permanencia de quien ocupa el poder.



Sin embargo, se desconoce el grado de resquebrajamiento interno en la institución militar producido por la incapacidad y corrupción del régimen, que ha llevado al país a una crisis sin parangón: escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación desbocada, inseguridad y violencia, éxodo de millones de venezolanos, violaciones a los derechos básicos…



Pese al poder gravitante de los militares, no todo se halla esta vez en sus manos. El reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional a Juan Guaidó como Presidente encargado, las medidas financieras que se deriven de ese reconocimiento y la persistencia de las multitudinarias manifestaciones de repudio al mando ilegítimo de Maduro, inclusive en barriadas antes chavistas, pesan ahora con enorme fuerza. Esta semana será crucial para medir sus alcances en las FF.AA.



La Unión Europea se pronunció el sábado por exigir la celebración urgente de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles. Cuatro de los países de mayor peso -España primero y después Alemania, Gran Bretaña y Francia- acordaron que si en ocho días no se las convoca, reconocerán al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.



Maduro ha rechazado ya cualquier plazo. Pero no son posibles elecciones libres si se mantiene en el poder. Su reelección se produjo en comicios fraudulentos, con la abstención de más del 50% de los 15 millones de ciudadanos capacitados para sufragar, sin intervención de los principales grupos de oposición, ni un tribunal electoral confiable, ni observadores internacionales. Unas elecciones libres, democráticas y transparentes exigen una representación gubernamental legítima y una función electoral creíble. Maduro ejerce un poder de facto. Sostenerse en él solo será posible por una escalada de represión sangrienta. La proclamación de Guaidó como Presidente encargado, de acuerdo con la Constitución vigente, abre el camino para una transición hacia la democracia.