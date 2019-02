En el Hay Festival en Cartagena de Indias, la activista nicaragüense por los derechos humanos Blanca Jagger hizo un llamado a la comunidad internacional para no olvidar a Nicaragua en manos de un autócrata sanguinario.

¿Cómo no sentir la diferente atención a dos crisis, la de Nicaragua y la de Venezuela? En un caso, un país sin petróleo y con algo más de 6 millones de habitantes, y en otro, un país que ha registrado en estos últimos años el éxodo de casi 3 millones de sus ciudadanos y posee una inmensa riqueza petrolera echada a perder por la demagogia y corrupción chavista, a las que se suman la ineptitud de su sucesor, Nicolás Maduro, que ahora usurpa el poder por unas elecciones fraudulentas.



Desde abril del año pasado, Nicaragua reclama también el fin del régimen despótico de Daniel Ortega y su extravagante compañera, Rosario Murillo, considerada el poder detrás del poder. Ortega se halla 12 años al frente del gobierno del país centroamericano con intenciones de perennizarse en él junto con Murillo, a quien convirtió en vicepresidenta. Atiborrada de pulseras y collares, exhibe una rara mezcla de espiritualidad oriental, esoterismo, creencias New Age, escarceos de poeta y una inescrupulosa ambición por la riqueza y la manipulación del poder. Como muestra de su talante, Murillo promovió una sui géneris y costosa “reforestación” de Managua, levantando árboles metálicos multicolores, enormes estructuras de formas estilizadas, iluminadas también con bujías de colores vivos, a los que bautizó con el nombre de árboles de la vida.



Sin embargo, la pareja gobernante ha sembrado violencia y muerte: desde las protestas iniciadas en abril del año pasado, la represión registra más de 400 fallecidos en manos de policías y grupos paramilitares y casi 600 presos políticos. Periodistas, estudiantes, campesinos, médicos se cuentan entre las víctimas de la represión. El gobierno ha arremetido contra organizaciones de las sociedad civil y medios de comunicación críticos.



El próximo 19 de julio se conmemorarán 40 años de la revolución sandinista. Ortega traicionó los ideales de esta y, según señalan algunas de las personalidades más respetables que se alejaron del movimiento, ha acabado por cometer los mismos abusos de la dinastía de los Somoza a la que combatieron.



El régimen busca acallar a quienes piden la salida de la pareja presidencial y la convocatoria a elecciones libres y confiables, entre los que se cuentan los obispos de Nicaragua, y los acusa de pretender un golpe de Estado y de actuar en alianza con fuerzas internas y externas para derrocarlo.



“Una vez que en Venezuela llegue la democracia, también esta aparecerá para nosotros. No podremos ser libres hasta que Venezuela no lo sea”, auguró Blanca Jagger. No debemos olvidar a Nicaragua.